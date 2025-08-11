Balıkesir depremi sonrası o faya dikkat çekip uyardı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den dikkat çeken açıklama

Balıkesir'de dün yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir depremin ardından yaşanan artçı şokların Gelenbe fayının da tetiklendiğini belirtti.

Sözbilir, yaptığı açıklamada, Sındırgı depremindeki ana şoktan sonra 4,8 büyüklüğünü bulan 100'ün üzerinde artçı şokların yaşandığını kaydetti.

GELENBE FAYI TETİKLENDİ

Artçı şoklar hakkında farklılıkların dikkat çekici olduğunu dile getiren Sözbilir, şunları ifade etti: "Bu artçı şokların bir kısmının odak mekanizma çözümü, ana şoktan farklı çıkıyor. Depremin sismik kaynağını oluşturan kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı ve eğim atımlı normal fayın aktivitesinden sonra, doğrultu atımlı fayın da sisteme katıldığı ve deprem üretmeye başladığı değerlendirilmektedir.

Yani bu depremde devam eden artçı şoklar, Simav fay zonundaki fayların yanı sıra Gelenbe fayı adı verilen kuzey-güney doğrultulu ve doğrultu atımlı fay niteliğindeki fayın da tetiklendiğini göstermektedir. Gelenbe fayı da Akhisar'dan başlayıp Bigadiç'e doğru uzanan ve uzun zamandır suskun olan bir fay niteliğinde."