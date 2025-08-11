Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Gündem
Avatar
Editor
 Bengül Arıca

Şükrü Ersoy'dan beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklama! "8 büyüklüğünde deprem üretebilir"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük İstanbul depremine çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul depremine ilişkin "Marmara ve Kuzey Anadolu fayı 8 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir. Büyük bir deprem olursa en çok sahil bölgesi etkilenir." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
11.08.2025
13:48
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
13:55

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki büyük paniğe neden oldu. Korkutan deprem , Bursa, İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirirken deprem uzmanlarından da art arda açıklamalar geldi.

Şükrü Ersoy'dan beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklama! "8 büyüklüğünde deprem üretebilir"

BÖLGEDE DAHA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

Yaşanan depremin ardından NTV canlı yayınında konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Şükrü Ersoy, şunları söyledi: "Burası Simav fayı. Bu artçılar başka tarafa kaymazsa giderek sönümlenecektir. Burada gerilim transferi olmuştur. Her zaman deprem olan yerin komşu fayları risk altındadır. Buraları izlemek lazım. Bingöl Karlıova'dan Erzincan'a kadar olan Yedisu Fayı en rikli bölge şu an. Türkiye'de 5,5'dan büyük deprem oluşturacak 500'ün üzerinde fay var."

Şükrü Ersoy'dan beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklama! "8 büyüklüğünde deprem üretebilir"

"8 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR "

İstanbul'da beklenen depreme ilişkin konuşan Ersoy, şöyle devam etti: "Marmara ve Kuzey Anadolu fayı 8 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir. Marmara'da büyük bir deprem bekleniyor. Şimdilerde depremin büyüklüğünün 7,2 büyüklüğünde olacağı konuşulmaya başladı. Marmara'da olacak bir depremde tsunami de olabilir. Büyük bir deprem olursa en çok sahil bölgesi etkilenir. İstanbul'da kaos olabilir. İstanbul tüm Türkiye'ye bakabilir ama tüm Türkiye İstanbul'a bakamaz."

Şükrü Ersoy'dan beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklama! "8 büyüklüğünde deprem üretebilir"

UYARI SİSTEMLERİ İŞE YARIYOR MU?

Ersoy "Erken uyarı sistemleri işe yarar mı?" sorusuna da GSM operatörleri tarafından kullanılan bu sistemin Marmara'da işe yaramayacağını belirtti.

