Şükrü Ersoy'dan beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklama! "8 büyüklüğünde deprem üretebilir"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Korkutan deprem İstanbul, Bursa, İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirirken deprem uzmanlarından da art arda açıklamalar geldi.

BÖLGEDE DAHA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

Yaşanan depremin ardından NTV canlı yayınında konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Şükrü Ersoy, şunları söyledi: "Burası Simav fayı. Bu artçılar başka tarafa kaymazsa giderek sönümlenecektir. Burada gerilim transferi olmuştur. Her zaman deprem olan yerin komşu fayları risk altındadır. Buraları izlemek lazım. Bingöl Karlıova'dan Erzincan'a kadar olan Yedisu Fayı en rikli bölge şu an. Türkiye'de 5,5'dan büyük deprem oluşturacak 500'ün üzerinde fay var."

"8 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR "

İstanbul'da beklenen depreme ilişkin konuşan Ersoy, şöyle devam etti: "Marmara ve Kuzey Anadolu fayı 8 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir. Marmara'da büyük bir deprem bekleniyor. Şimdilerde depremin büyüklüğünün 7,2 büyüklüğünde olacağı konuşulmaya başladı. Marmara'da olacak bir depremde tsunami de olabilir. Büyük bir deprem olursa en çok sahil bölgesi etkilenir. İstanbul'da kaos olabilir. İstanbul tüm Türkiye'ye bakabilir ama tüm Türkiye İstanbul'a bakamaz."

UYARI SİSTEMLERİ İŞE YARIYOR MU?

Ersoy "Erken uyarı sistemleri işe yarar mı?" sorusuna da GSM operatörleri tarafından kullanılan bu sistemin Marmara'da işe yaramayacağını belirtti.