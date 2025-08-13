Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Gündem
Editor
 Baran Aksoy

Balıkesir'de deprem üstüne deprem! Beşik gibi sallanıyor

Son dakika haberi: Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Balıkesir'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Balıkesir'de deprem üstüne deprem! Beşik gibi sallanıyor
13.08.2025
13.08.2025
11:54

'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde oldu. İstanbul dahil geniş bir bölgede hissedilen depremde Sındırgı ilçesindeki bir bina ile kırsal alanda 12'si metruk 15 yapı yerle bir oldu. Depremde bir kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı. 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Balıkesir'de deprem üstüne deprem! Beşik gibi sallanıyor

BALIKESİR BİR KEZ DAHA SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () aktardığına göre; saat 11:11'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin yerin 8.4 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

Balıkesir'de deprem üstüne deprem! Beşik gibi sallanıyor

AFAD'ın verileri şu şekilde:

  • Büyüklük:4.0 (Mw)
  • Yer: Sındırgı (Balıkesir)
  • Tarih: 2025-08-13
  • Saat: 11:11:37 TSİ
  • Enlem: 39.19722 N
  • Boylam: 28.15972 E
  • Derinlik: 8.4 km

https://x.com/DepremDairesi/status/1955546038472700253

SABAH 3,5 İLE SALLANDILAR

Öte yandan sabah saat 09:47'de de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1955541862283874328

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum Balıkesir depreminin bilançosunu açıkladı
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul için kritik açılama!
Şener Üşümezsoy deprem korkusu olmadan uyunacak en rahat ili açıkladı: '100 yıl kırılmaz'
Balıkesir depremine ait yeni görüntüler! İneklerin korkuyla kaçıştığı anlar kamerada

ETİKETLER
#afad
#balıkesir
#Deprem
#Sındırgı
#Gündem
