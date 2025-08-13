Balıkesir'de deprem üstüne deprem! Beşik gibi sallanıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. İstanbul dahil geniş bir bölgede hissedilen depremde Sındırgı ilçesindeki bir bina ile kırsal alanda 12'si metruk 15 yapı yerle bir oldu. Depremde bir kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı. 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

BALIKESİR BİR KEZ DAHA SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; saat 11:11'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin yerin 8.4 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'ın verileri şu şekilde:

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer: Sındırgı (Balıkesir)

Tarih: 2025-08-13

Saat: 11:11:37 TSİ

Enlem: 39.19722 N

Boylam: 28.15972 E

Derinlik: 8.4 km

https://x.com/DepremDairesi/status/1955546038472700253

SABAH 3,5 İLE SALLANDILAR

Öte yandan sabah saat 09:47'de de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1955541862283874328