Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Şener Üşümezsoy'dan İstanbul için kritik açılama!

Yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Şener Üşümezsoy, gündemden düşmeyen 'Büyük İstanbul Depremi' hakkında konuştu. Üşümezsoy, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 14:27

Merkez üssü ’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremde İlçede 1 bina yıkılmış, altında kalan 6 kişi sağ olarak kurtarılmıştı. Ancak 81 yaşındaki Nihat Önbaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Şener Üşümezsoy'dan İstanbul için kritik açılama!

ÜŞÜMEZSOY'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Depremin ardından gözleri bir kez daha tahminleriyle dikkatleri üzerine çeken Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’a çevrildi. Üşümezsoy, yaklaşık bir ay önce bu bölgeye tahminler yapmıştı ve bu tahminler yine isabet etti.

Şener Üşümezsoy'dan İstanbul için kritik açılama!

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ...

Gündemden düşmeyen 'Büyük ' hakkında konuşan Üşümezsoy, "Büyük İstanbul depremi diyenlere şunu sormak istiyorum: Hangi fay kırılacak da büyük İstanbul depremi olacak? Adalar fayı ölü bir fay onun devamı da ölü bir fay... Aktif olan faylarda da son olan depremlerle birlikte stres kalmadı" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balıkesir depremi sonrası o fayı işaret etti! Manisa ve Muğla için dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy deprem korkusu olmadan uyunacak en rahat ili açıkladı: '100 yıl kırılmaz'
Deprem olmaz denilen kent için korkutan uyarı! 6.8’lik potansiyele sahip
ETİKETLER
#balıkesir
#Deprem
#İstanbul Depremi
#Sındırgı
#Şener Üşümezsoy
#Adalar Fayı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.