Şener Üşümezsoy'dan İstanbul için kritik açılama!

Merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde İlçede 1 bina yıkılmış, altında kalan 6 kişi sağ olarak kurtarılmıştı. Ancak 81 yaşındaki Nihat Önbaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

ÜŞÜMEZSOY'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Depremin ardından gözleri bir kez daha tahminleriyle dikkatleri üzerine çeken Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’a çevrildi. Üşümezsoy, yaklaşık bir ay önce bu bölgeye tahminler yapmıştı ve bu tahminler yine isabet etti.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ...

Gündemden düşmeyen 'Büyük İstanbul Depremi' hakkında konuşan Üşümezsoy, "Büyük İstanbul depremi diyenlere şunu sormak istiyorum: Hangi fay kırılacak da büyük İstanbul depremi olacak? Adalar fayı ölü bir fay onun devamı da ölü bir fay... Aktif olan faylarda da son olan depremlerle birlikte stres kalmadı" ifadelerini kullandı.