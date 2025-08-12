Menü Kapat
Editor
 | Bengül Arıca

Balıkesir depremi sonrası o fayı işaret etti! Manisa ve Muğla için dikkat çeken uyarı

Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Şiddetli sarsıntı sonrası deprem uzmanı Serkan İçelli'den de kritik açıklamalar geldi. Manisa ve Muğla’daki fay hatlarına dikkat çeken İçelli Ege’de 7-7.5 büyüklüğündeki depremlerin asla sürpriz olmayacağını belirtti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 12:48

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Şiddetli deprem başta olmak üzere , Kütahya, Yalova ve birçok ilde hissedildi. Yaşanan sarsıntı sonrası deprem uzmanlarından da peş peşe açıklamalar geldi. 6 Şubat 2023'te büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem ile aynı gün yaşanan ikinci büyük depremi yarım saat öncesinden bilen ve Balıkesir depremini önceden tahmin eden Deprem Bilimci , yaklaşık 10 gün önce sismik hareketlilik ile deprem artışlarının farkında olduklarını ve Gökova ve Muğla faylarında kriz olduğunu belirterek, Simav fayı çevresindeki serseri kırıklarının 6-6.5 büyüklüğünde depremler üretebilecek enerjileri olduğunu söyledi.

"6-6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ENERJİSİ VAR"

Depremin yıkım gücünün 8 büyüklüğünde hissedildiğini belirten Serkan İçelli, "Fayın batı ucunda 6.1 büyüklüğünde bir yaşandı. Bu deprem, doğrultu atımlı ve aynı zamanda eğim atımlı bir fay üzerinde meydana geldi. Tabii ki sürpriz değildi. Çünkü yaklaşık on gündür ben geliyorum diyen, oradaki sismik hareketlilik ve deprem artışlarının farkındaydık. Gerekli uyarıları sosyal medya ve haber kanallarından yapmıştık. Deprem 6.1 büyüklüğünde olsa da, merkezde hissedilen şiddeti 8’e ulaştı. Yıkım gücü yüksekti çünkü yapı stoğumuz kötü. Simav Fay Zonu zaten 1970 yılında 7.2 büyüklüğünde bir depremle yırtılmıştı. Kopmamış olan diğer 15-20 kilometrelik parçası ise şimdi kırıldı ve orası rahatladı. Fakat burada rehavete kapılmamalıyız. Simav fayı üzerinde 7 büyüklüğünde bir deprem senaryosu beklenmiyor. Ancak çevresinde, "serseri kırık" dediğimiz kırıklar mevcut. Bunlar üzerinde 6-6.5 büyüklüğünde depremler üretebilecek deformasyon enerjileri olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"BALIKESİR DEPREMİ, ÇEVRESİNDEKİ FAYLARI DA ETKİLEDİ"

Artçı sarsıntıların Manisa’ya doğru arttığını söyleyen İçelli, "Gelenbe Fayı ile Simav Fay Zonu arasındaki kırıklarda şu an için herhangi bir tehdit görmüyoruz. Ancak biraz daha güneye, Manisa’ya doğru indiğimizde artçı yoğunlaşması olduğu görülüyor. Bu da, Manisa Fayı üzerinde şu anda bir deprem kümesi olmamasının, yakın zamanda kriz yaşanmayacağı anlamına gelmediğini gösteriyor. Şu an odaklanmamız gereken, depremin nerede ve ne zaman olacağı değil, depremin mutlaka olacağı gerçeğidir. Bu depremler olacak. Bu son deprem öyle bir ilgi oluşturdu ki merkez İzmir’e 120 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen İzmir’de zemin koşullarından dolayı büyük şekilde hissedildi. Bazı yerlerde daha fazla, bazı yerlerde ise daha az hissedildi. Deprem dalgası öyle bir şey ki, sert zemin gördüğünde olduğu gibi geçip gidiyor. Ama yumuşak zemin gördüğünde, radar gören şoför gibi yavaşlıyor. Yavaşlayınca da orada daha fazla zaman geçiriyor, binayı daha çok sallıyor ve hasara sebep oluyor. depremi, çevresindeki fayları da etkiledi, ancak bu fayların üzerinde şu anda bir sismik aktivite görmüyoruz. Görürsek zaten gerekli uyarıları yaparız" diye konuştu.

"İZMİR’DEN HATAY’A KADAR BU SARSINTILAR DEVAM EDECEK"

İçelli, Ege yayının da oldukça hareketli olduğunu ifade ederek, "Adana’ya bakarsak, Toprakkale Fayı kendini ufak atımlar ile belli ediyor. 6 Şubat’ta burası yüklenmişti ancak hâlâ büyük bir deprem üretmedi. 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip. Akdeniz’e baktığımızda Ege yayı da oldukça hareketli. Burada 7-7.5 büyüklüğündeki depremler asla sürpriz olmayacaktır. İzmir’den Hatay’a kadar bu sarsıntılar devam edecek." dedi.

"İSTANBUL'DA 6.5 ÜZERİ DEPREM BEKLENMİYOR"

İçelli sözlerini şöyle sürdürdü; "İstanbul için konuşacak olursak, 6.5’ten büyük bir deprem beklenmiyor çünkü yırtılacak parçanın boyu 30 kilometre ve bu da en fazla 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretir. Balıkesir’deki deprem bize şunu gösterdi. Uşak’tan başlayarak Kütahya, Eskişehir, İzmir, İstanbul dahil olmak üzere pek çok yeri etkiledi. Demek ki 6 büyüklüğündeki bir deprem, 100 km çapında şiddetli şekilde hissedilebiliyor"

