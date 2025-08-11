Balıkesir depremi uyarıcı bir sarsıntı mıydı? Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan alarm niteliğinde açıklamalar

Balıkesir depremi Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. 6.1 büyüklüğündeki depremde 10 bina yıkılırken, 29 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Balıkesir depremini tgrthaber.com için değerlendirdi. Balıkesir’deki 6,1’lik depremin Marmara’daki faylarla bağlantılı olmadığını ifade eden Pampal, depremin Simav Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek artçıların süreceğini, tetiklenme riskinin düşük olduğunu söyledi. Vatandaşlara ise acil önlem çağrısı yapan Pampal, tgrthaber.com Editörü Ceyda Altun ile yaptığı röportajda detayları tek tek anlattı. İşte röportajın detayları;

BALIKESİR DEPREMİ BAĞIMSIZ BİR SARSINTI

"Bu bağımsız bir sarsıntı tabii ki. Zaten ayrı bir fay zonu, yani Simav Fay Zonu bu. Oldukça hatırı sayılır; Türkiye ölçeğinde Simav’ın yakın batısından başlayıp Afyon’a kadar uzanan bir fay zonu. Tam doğrultu atımlı hem de normal atımlı bileşeni olan bir fay. Oradan itibaren Afyon Grabeni olarak devam eder. Orta Anadolu’ya, Konya civarına kadar giden bir zon. Bu zon üzerinde zaman zaman yıkıcı depremler oluyor. Bu depremlerden 1970 Gediz Depremi’ni zikredebiliriz; 7,2 büyüklüğünde, yıkıcı ve can kayıplarına yol açmış bir deprem. Çevrede, yine 7,2–7,3 büyüklüğünde depremler var.

Marmara’nın içindeki faylar farklı; onlar Kuzey Anadolu Fayı’na bağlı faylar. Bu ise graben sistemini oluşturan, Batı Anadolu tektonik bölgesine dahil önemli faylardan biri. Yaklaşık olarak kuzeybatı–güneydoğu yönünde uzanıyor. Zaten ülkemizde çok sayıda bağımsız, sayısı 500’ü geçen, hatırı sayılır kentlerin içinden veya yakınından geçen faylar var. Bu da onlardan biri ve bağımsız bir fay.

BU DEPREM BAŞKA FAYLARI TETİKLER Mİ?

Sındırgı'da gerçekleşen 6,1’lik bir depremin çevredeki fayları harekete geçirmesi söz konusu değil. Ancak çok büyük bir deprem olursa 6 Şubat’ta olduğu gibi (7’li büyüklükte) farklı, bağımsız büyük bir fay olan Çardak Fayı’nı tetikleyebilir ve 7,6’lık ikinci bir depreme yol açabilir. Tetiklenme etkisi için çok büyük bir deprem ve çevrede kırılmaya yakın fayların olması gerekir. Çardak Fayı 1544’te kırılmış bir fay olduğu için enerjisini biriktirmişti o nedenle ikinci deprem meydana geldi.

BÖLGEDE TETİKLENME RİSKİ VAR MI?

Simav Fayı’nın çevresinde yakın zamanda deprem üretebilecek (6–7 arası büyüklükte) bazı fayların olduğunu biliyoruz. Bölge zaten aktif bir bölge. 1996 Linar depremi, 2002 ya da 2003’teki Afyon-Çay depremi, 1970 Gediz Depremi gibi örnekler mevcut. O bakımdan çok düşük bir ihtimal olmakla birlikte, bu fay zonu üzerinde yeni kırılmalar olabilir. Ancak şu anda bunu konuşmak doğru değil. Artçılar yoğun şekilde devam ediyor, zamanla seyrekleşecek ve küçülecek.

Şu an yaklaşık 25 kilometrelik bir parça kırılarak bu deprem meydana geldi. Çevrede, aynı zon üzerinde bu büyüklükte başka faylar da var. Onların da kırılma ihtimali olabilir ama bu yüksek bir ihtimal değil.

VATANDAŞLAR İÇİN EN KRİTİK ÜÇ ADIM

- Kısa vadede bilgileri tazelemek, deprem öncesi–sırası–sonrası yapılacakları ailece gözden geçirmek, tatbikat yapmak.

-Toplanma ve geçici barınma alanlarının yerini öğrenmek.

-Ev veya iş yerinin depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmek; riskli ise kentsel dönüşüm gibi çözümleri hayata geçirmek.

HERKESE GEÇMİŞ OLSUN

Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu deprem uyarıcı nitelikte. Maalesef bir vatandaşımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin; yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da geçmiş olsun."