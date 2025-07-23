İstanbul deprem için hazır mı? Ünlü yerbilimciden çarpıcı sözler: 'Afet çantasıyla bu iş olmaz'

İstanbul deprem gerçeği ile her an yüz yüze kalabilir. Kimi uzmanlar büyük İstanbul depreminin olacağı konusunda hemfikirken, bazıları ise İstanbul'da büyük bir deprem beklemediklerini dile getiriyor. Peki İstanbul deprem için hazır mı? Jeoloji Mühendisi Ramazan Demirtaş, İstanbul'u depreme hazırlamak için yapılması gerekenleri Tgrthaber.com için tek tek anlattı. İşte Demirtaş'ın o açıklamaları;

"İstanbul’da yaşayan bir vatandaş olarak depreme hazırlık yapma şansınız oldukça sınırlı. Eğer oturduğunuz bina dayanıksızsa, çök-kapan-tutun ya da afet çantası gibi bireysel önlemler hayat kurtarmaya yetmez. Asıl mesele, yapı stokunun elden geçirilmesi ve depreme dayanıklı hale getirilmesidir. Gece uykuda yakalanan bir kişi için zaten bu tür hazırlıkların çoğu işe yaramaz.

AFET YÖNETİM SİSTEMİ DEĞİŞMEDEN RİSK AZALMAZ

Türkiye’de ulusal afet yönetim sistemi tamamen değişmeli. Mevcut yapıyla risk azaltmaya geçemeyiz. Bunun için öncelikle devlet düzeyinde özel bir deprem bütçesi oluşturulmalı. Her yıl düzenli olarak sadece bu amaçla bir kaynak ayrılmalı. Önceliğimiz de tüm fay hatları değil, gerçekten büyük deprem üretme ihtimali olan 5-6 ana fay hattı ve çevresindeki kentler olmalı. Ancak ne yazık ki hatalı yönlendirmeler nedeniyle kaynaklar verimsiz kullanılıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNCELİKLER YANLIŞ BELİRLENİYOR

Türkiye’de şu anda tüm illerde aynı anda kentsel dönüşüm yapılmaya çalışılıyor. Bu büyük bir hata. Örneğin, Trabzon veya Rize gibi deprem riski düşük şehirlerde dönüşüme öncelik verilirken, İznik, Bursa gibi riskli bölgeler ihmal ediliyor. Bizim geçmişte yaptığımız bilimsel çalışmalarda, Türkiye’de gelecek 100 yılda büyük deprem üretme potansiyeli olan 15 civarında fay belirledik. Öncelik bu bölgelerdeki kentlerde olmalıydı. Ama alınmayan önlemler nedeniyle bugün bu sorunları yaşıyoruz.

YAPISAL SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİKÇE ÖNLEM ETKİSİZ

Eğer ölümcül binaları ortadan kaldırmıyorsanız, yapacağınız bilgilendirme kampanyalarının etkisi sınırlı olur. Her depremde aynı senaryo tekrar ediyor: Büyük yıkımlar, yüksek can kaybı. 1999’da alınan sözde önlemler yeterli olmadı. 2023’te çok daha ağır bir tabloyla karşılaştık. Bir sonraki büyük depremde de tablo değişmeyecek. Çünkü insanlar uykuda yakalanıyor ve zamanında müdahale şansı olmuyor.

İSTANBUL’DA ÖNCELİK YAPI GÜVENLİĞİ OLMALI

1999 depreminden bu yana 26 yıl geçti ama İstanbul hâlâ büyük depreme hazırlıksız. Can kaybı tahminleri her yıl artıyor. Bu kadar yıl içinde riskli yapıların neden ortadan kaldırılmadığı sorgulanmalı. Çünkü 18 milyonluk nüfusu başka bir şehre taşıma şansı yok. Dünya üzerinde hiçbir kent, deprem olacak diye önceden boşaltılmamıştır. Japonya’da 38 milyonluk Tokyo bile yerinde duruyor. Çözüm, yapı stokunu güçlendirmekte. Ancak yıllarca görevini yapmayan kurumlar nedeniyle bu sorun kangren haline geldi.

GELECEK İÇİN BUGÜNDEN ADIM ATILMALI

Depremi önleyemeyiz ama etkilerini azaltabiliriz. Bunun için 30 yıl sonra yaşanacak bir deprem için bile bugünden itibaren hazırlık yapılmalı. Aksi halde her büyük depremde aynı acılar yaşanacak ve biz yine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam edeceğiz."