20°
Dünya
 Banu İriç

Kış gelirken Türkiye'de doğal gaz krizi tartışması: Rusya'dan Türkiye hakkında açıklama

Kış mevsimi kapıya dayanmışken ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus gazı alınmaması yönünde yaptığı açıklamanın ardından Rusya ile yeni bir kriz yaşanabileceği yönünde tartışmalar başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuya ilişkin net bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı 'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu ziyaretinde Başkan ile görüşmesinde gündeme gelen "Rus gazı" meselesiyle 'nin ile ilişkilerinin bozulup bozulmayacağı yönünde tartışmalar başladı.

Kış gelirken Türkiye'de doğal gaz krizi tartışması: Rusya'dan Türkiye hakkında açıklama

Trump'ın "Türkiye'nin Rus petrol alımlarını sonlandıracağına dair güvenim tam" ifadelerinin ardından gözler Rusya'ya çevrildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Kış gelirken Türkiye'de doğal gaz krizi tartışması: Rusya'dan Türkiye hakkında açıklama

"SAYGI DUYUYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeler karşısında takındığı tavır ve aldığı kararlara "saygı duyduklarını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya'dan doğal gaz ve petrol alımından vazgeçmesi yönündeki talebi sonrasında Türkiye'nin takınacağı tutuma yönelik beklentisi sorulan Lavrov, bu konuda "tahminde bulunmak istemediğini" dile getirdi.

Rus Dışişleri Bakanı, "Ancak Türkiye ve diğer ortaklarımız hakkında söylediklerimi tekrar etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin pozisyonuna saygı duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine ve halkına saygı duyduğundan hiç şüphemiz yok." dedi.

Kış gelirken Türkiye'de doğal gaz krizi tartışması: Rusya'dan Türkiye hakkında açıklama

NATO'YA UYARI: "PİŞMANLIK DUYULACAK SONUÇLAR OLUR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı devletleri ve NATO'yu, Rusya hava sahasına yönelik herhangi bir saldırı ihtimaline karşı sert şekilde uyarırken, bunun "pişmanlık duyulacak sonuçları" olabileceğini söyledi.

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında, New York'ta yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rus hava sahasında NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) olası müdahalesini değerlendiren Lavrov, "Topraklarımız üzerinde, hava sahamızda herhangi bir uçan nesneyi düşürmeye yönelik girişimler olursa, insanların toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi ihlal etmekten çok pişman olacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rus topraklarının dışında uçan bir insansız hava aracına (İHA) müdahale etme konusunda herkesin haklı olacağını belirtirken, Rusya'nın hiçbir ülkenin hava sahasını ihlal edecek bir girişimde bulunmadığını yineledi.

ile Rusya arasındaki toprak anlaşmazlığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Rus Dışişleri Bakanı, "Kimse 2022'de Ukrayna sınırlarına geri dönmeyi beklemiyor, bu siyasi açıdan körlük olur." dedi.

ETİKETLER
#Türkiye
#ukrayna
#rusya
#donald trump
#abd
#recep tayyip erdoğan
#lavrov
#Dünya
