Kış gelirken Türkiye'de doğal gaz krizi tartışması: Rusya'dan Türkiye hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump ile görüşmesinde gündeme gelen "Rus gazı" meselesiyle Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin bozulup bozulmayacağı yönünde tartışmalar başladı.

Trump'ın "Türkiye'nin Rus petrol alımlarını sonlandıracağına dair güvenim tam" ifadelerinin ardından gözler Rusya'ya çevrildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

"SAYGI DUYUYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeler karşısında takındığı tavır ve aldığı kararlara "saygı duyduklarını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya'dan doğal gaz ve petrol alımından vazgeçmesi yönündeki talebi sonrasında Türkiye'nin takınacağı tutuma yönelik beklentisi sorulan Lavrov, bu konuda "tahminde bulunmak istemediğini" dile getirdi.

Rus Dışişleri Bakanı, "Ancak Türkiye ve diğer ortaklarımız hakkında söylediklerimi tekrar etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin pozisyonuna saygı duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine ve halkına saygı duyduğundan hiç şüphemiz yok." dedi.

NATO'YA UYARI: "PİŞMANLIK DUYULACAK SONUÇLAR OLUR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı devletleri ve NATO'yu, Rusya hava sahasına yönelik herhangi bir saldırı ihtimaline karşı sert şekilde uyarırken, bunun "pişmanlık duyulacak sonuçları" olabileceğini söyledi.

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında, New York'ta yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rus hava sahasında NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) olası müdahalesini değerlendiren Lavrov, "Topraklarımız üzerinde, hava sahamızda herhangi bir uçan nesneyi düşürmeye yönelik girişimler olursa, insanların toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi ihlal etmekten çok pişman olacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rus topraklarının dışında uçan bir insansız hava aracına (İHA) müdahale etme konusunda herkesin haklı olacağını belirtirken, Rusya'nın hiçbir ülkenin hava sahasını ihlal edecek bir girişimde bulunmadığını yineledi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki toprak anlaşmazlığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Rus Dışişleri Bakanı, "Kimse 2022'de Ukrayna sınırlarına geri dönmeyi beklemiyor, bu siyasi açıdan körlük olur." dedi.