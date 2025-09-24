Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ ve Mercuria'dan 20 yıllık LNG anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BOTAŞ ile Woodside Energy arasında 2030 yılında başlayacak ve 9 yıl sürecek uzun vadeli LNG tedarikine yönelik ön anlaşma imzalandığını duyurdu.

Anlaşmanın yaklaşık 5,8 milyar metreküp doğal gaz eş değeri LNG’nin, öncelikli olarak ABD’deki Louisiana LNG Projesi kaynaklı olmak üzere BOTAŞ’a tedarikini kapsadığını aktara Bakan Bayraktar, "Bönemli anlaşmaya şahitlik etmekten memnuniyet duyuyor, BOTAŞ ile Woodside arasındaki bu yeni ortaklığın çok boyutlu bir iş birliğine zemin hazırlamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"New York temaslarımız kapsamında BOTAŞ ile Woodside Energy arasında 2030 yılında başlayacak ve 9 yıl sürecek uzun vadeli LNG tedarikine yönelik ön anlaşmaya şahitlik ettik. Anlaşma yaklaşık 5,8 milyar metreküp doğal gaz eş değeri LNG’nin, öncelikli olarak ABD’deki Louisiana LNG Projesi kaynaklı olmak üzere BOTAŞ’a tedarikini kapsıyor. Bu önemli anlaşmaya şahitlik etmekten memnuniyet duyuyor, BOTAŞ ile Woodside arasındaki bu yeni ortaklığın çok boyutlu bir iş birliğine zemin hazırlamasını diliyorum"

