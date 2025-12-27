Bugün Ankara’da kar yağacak mı? 27 Aralık Cumartesi MGM hava durumu raporu

Ankara'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başlarken gün içerisinde birçok bölgede yağış etkili oldu. MGM verilerine göre bugün Ankara'da sıcaklıklar eksi derecelere düşecek.

BUGÜN ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Sabah saatlerine kadar devam eden yağış, Başkent’in yüksek kesimlerindeki ilçelerde etkisini gösterdi. Kar yağışını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

BUGÜN ANKARA'DA KAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün ve yarın Ankara'da kar yağışı etkili olacak. Binlerce kişi heyecanla kar yağışını beklerken bugün ilk kar yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ederken sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.