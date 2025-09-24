Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Öyle şeyler söylediler ki vatandaşların hepsi inandı! Dolandırıcıların taktiği pes dedirtti

Kendilerini 'polis-savcı' olarak tanıtarak vatandaşları 1 milyon 650 bin lira dolandıran çete Konya'da çökertildi. Şüphelilerin 'Hakan komiser' ismini kullanıp, vatandaşları 'Bilgileriniz terör örgütü tarafından kullanılıyor' diyerek dolandırdığı ortaya çıktı. Dolandırılan vatandaşların şikayeti üzerine yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak ceza evine gönderildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 09:36

'da kendilerini '-savcı' olarak tanıtıp vatandaşları 1 milyon 650 bin lira dolandıran 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

'BİLGİLERİNİZ TERÖR ÖRGÜTÜ ELİNE GEÇTİ' DİYEREK KANDIRDILAR

Karatay ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kendisini 'Hakan komiser' olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin örgütünce kullanıldığını söyleyen şüpheliye toplam 950 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyası dolu çantayı elden teslim etti. Zanlı kayıplara karışırken Ereğli'de ikamet eden başka bir vatandaş da aynı yöntemle 700 bin TL dolandırıldı.

Öyle şeyler söylediler ki vatandaşların hepsi inandı! Dolandırıcıların taktiği pes dedirtti

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Şikayetlerin ardından Konya Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 240 saatlik kamera görüntüleri ve saha çalışmalarından şüphelilerin 26 yaşındaki D.D., 22 yaşındaki H.C. ve 29 yaşındaki M.K. olduğu belirlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonla şüpheliler Ereğli ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üst aramalarında, dolandırıcılıktan elde edildiği düşünülen 13 bin dolar, bin 600 TL, 251 bin 650 İran Riyali, 4 çeyrek altın, 1 çift küpe, 3 cep telefonu ve 4 sim kart bulundu.

Öyle şeyler söylediler ki vatandaşların hepsi inandı! Dolandırıcıların taktiği pes dedirtti

Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

