İş insanına 10 milyonluk yapay zeka vurgunu! Dolandırıcıların yeni yöntemleri pes dedirtti

Balıkesir Ayvalık’ta iş insanı İ.D. sosyal medya üzerinden tanıştığı dolandırıcılar tarafından 10 milyon lira dolandırıldı. Tanınmış bir yatırım şirketi olarak kendini tanıtan dolandırıcılar yapay zeka kullanarak sahte fotoğraflar ile iş adamın güvenini kazandı. İş adamı İ.D.'ye 45 günlük bir yatırım programında %78'lik kar vaadinde bulundu.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 13:35

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan iş insanı İ.D., sosyal medyadan tanıştığı sözde uzmanlarına 10 milyon lirasını kaptırdı. Kendilerini İstanbul merkezli bir yatırım firması olarak tanıtan dolandırıcılar ile oluşturulmuş fotoğraflarla iş adamı İ.D.'nin güvenini kazandı. Kısa sürede az yatırımla çok kazanç sağlayacağını düşünen iş adamı İ.D. dolandırıcıların ağına düştü.

İş insanına 10 milyonluk yapay zeka vurgunu! Dolandırıcıların yeni yöntemleri pes dedirtti

KISA SÜREDE ÇOK KAZANÇ VAAD ETTİLER

Olay, İ.D.'nin "Mine D." adlı kişiyle iletişime geçmesiyle başladı. Şüpheli, İ.D.'ye 45 günlük bir yatırım programı ve bu süreçte yüzde 78'lik kar vaadinde bulundu. İ.D., firmanın adını bildiği için teklifi kabul etti.

SAHTE UYGULAMAYLA AĞINA DÜŞÜRDÜLER

Ardından "Cengiz" adını kullanan başka bir dolandırıcı, İ.D.'ye yatırımını takip etmesi için sahte bir uygulama linki gönderdi. İ.D., bu uygulamada parasının katlandığını görünce bir hafta içinde iki farklı hesaba toplam 10 milyon lira gönderdi.

Dolandırıcılar, İ.D.'nin şüphelenmemesi için yapay zeka tarafından oluşturulmuş fotoğraflarını gönderdi. 'Cengiz' isimli dolandırıcı kendi fotoğrafıymış gibi gönderdiği fotoğraflarla İ.D.'nin güvenini kazandı.

İş insanına 10 milyonluk yapay zeka vurgunu! Dolandırıcıların yeni yöntemleri pes dedirtti

FİRMAYI ARAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Bir haftanın sonunda iş insanı İ.D., kar ettiğini düşündüğü parayı çekmek istediğinde kimseyle görüşemedi. İletişim bir anda kesilmesiyle durumdan şüphelen İ.D. adı kullanılan yatırım firmasını aradı. Ancak şirket böyle bir hizmetlerinin olmadığını belirtti. 10 milyon lira dolandırıldığını anlayan İş insanı İ.D. ise olayı yargıya taşıdı.

MASAK'A BAŞVURDULAR

Milyonlarca lirasını dolandırılan İ.D., avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. İ.D.'nin avukatı Geçkil, dolandırıcıların planlı ve sistematik hareket eden bir suç örgütünün parçası olduğunu belirtti. Geçkil, "Müvekkilimizin yaşadığı bu olay, organize ve profesyonel bir faaliyetidir" dedi. Geçkil, olaya ilişkin dekontlar, görüşme kayıtları ve diğer tüm dijital kanıtların ilgili makamlara sunulduğunu aktardı.

Paranın gönderildiği hesapların takibi ve bloke edilmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) nezdinde de gerekli başvurular yapıldı. Avukat Geçkil, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı ve internet üzerinden gelen şüpheli yatırım tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

