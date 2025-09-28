Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

Kaza, Adana-Pozantı otoyolu Tarsus Damlama mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BCY 359 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda seyreden 42 ATL 24 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs adeta hurdaya döndü.

3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 16 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan işçileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

CANSIZ BEDENLER MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Kaza yerinde savcının incelemesi sonrasında 3 kişinin cansız bedeni hastane morguna gönderildi. Otoyolda trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.