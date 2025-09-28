Kazadan 28 gün sonra acı haber geldi: Yoğun bakımdan çıkamadı

İstanbul
Kastamonu'da Ankara Karayolu istikametinde seyir halindeyken kaza yapan araçtaki kadından kötü haber geldi.
Kastamonu Havalimanı kavşağı mevkiindeki kazada N.S. idaresindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın savrularak bariyerlere çarpmasıyla araçtaki S.Z., N.Y., Necmiye Köse ve C.K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Necmiye Köse, 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Köse’nin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.