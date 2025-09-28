İstanbul'da orman yangını: Bir anda alevler yükseldi

Beykoz'da, ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda büyüyen alevlere itfaiye kontrol altına aldı.

ALEVLER BİR ANDA BÜYÜDÜ

Gece 00.00 sıralarında Rüzgarlıbahçe'de bulunan ormanlık alanda başlayan yangının sebebi henüz bilinmiyor. Alevlerin kısa sürede büyüyerek yayılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının büyümemesi için canla başla 4 farklı noktadan müdahale etti. Yaklaşık 5 dönüm alanda alevler etkili oldu.

Yangın kontrol altına alınarak 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.