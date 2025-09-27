Menü Kapat
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

Balıkesir'i alevler sardı! Kaza yapan kamyon yangın çıkardı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu orman yangını çıktı. Sürücü kazadan yaralı olarak kurtarılırken ekiplerin mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
20:00
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
20:47

Kepsut'a bağlı kırsal Kayaeli Mahallesi yakınlarında kamyonun devrilmesi sonucu çıktı. Rüzgarlı havada ormana sıçrayan yangın için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Balıkesir'i alevler sardı! Kaza yapan kamyon yangın çıkardı

SÜRÜCÜ YARALI KURTARILDI

Yangının ormanın içine ilerlemesinin önü kesilirken, diğer yandan kaza yapan kamyonun sürücüsü Z.Ç. ise ve ekiplerinin çalışması ile olay yerinden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince Kepsut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çolak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir'i alevler sardı! Kaza yapan kamyon yangın çıkardı

KONTROL ALTINA ALINDI

29 arazöz, 11 su ikmal, 4 ilk müdahale aracı, 9 helikopter, 4 uçak ve 190 personelin çalıştığı yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

