Balıkesir'i alevler sardı! Kaza yapan kamyon yangın çıkardı

Kepsut'a bağlı kırsal Kayaeli Mahallesi yakınlarında kamyonun devrilmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarlı havada ormana sıçrayan yangın için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

SÜRÜCÜ YARALI KURTARILDI

Yangının ormanın içine ilerlemesinin önü kesilirken, diğer yandan kaza yapan kamyonun sürücüsü Z.Ç. ise itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışması ile olay yerinden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince Kepsut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çolak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

29 arazöz, 11 su ikmal, 4 ilk müdahale aracı, 9 helikopter, 4 uçak ve 190 personelin çalıştığı yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.