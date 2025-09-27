Mahallede esrarengiz olay! Hepsi kazılan alandan çıktı, polis başında nöbet tutuyor

Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde belediyenin başlatmış olduğu çalışmalarda ilginç bulgular ortaya çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil alanların sulanmasında kullanılmak üzere yapılan sulama deposu çalışmalarında yapılan kazılarda tarihi eserler bulundu.

POLİS EKİPLERİ NÖBET TUTUYOR

Çalışmalar sırasında bulunan tarihi eser niteliğindeki objeler üzerine durum yetkililere bildirilerek çalışmalar durduruldu, alan güvenlik şeridiyle kapatılarak koruma altına alındı. Polis ekipleri bölgede nöbet tutuyor.

ALAN KORUMA ALTINA ALINDI

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, alanın koruma altına alındığı ve birkaç gün içinde kazı çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

Bulunan eserlerin hangi döneme ait olduğu ise ilerleyen günlerde yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.