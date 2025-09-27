Menü Kapat
TGRT Haber
 Murat Makas

Dünya açısından önemli olacak keşif! Bakan Ersoy açıkladı: Son derece ender hatta altın halkalı

Troya'da yapılan arkeolojik kazılarda tarihi keşif gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bulguların altın kaplı ve son derece ender olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Dünya açısından önemli olacak keşif! Bakan Ersoy açıkladı: Son derece ender hatta altın halkalı
Çanakkale il sınırlarının içerisinde yer alan Troya’da 160 yılı aşkın süredir devam eden kazılarda tarihi bulgular ortaya çıktı. Yapılan keşif çalışmalarında Troya uygarlığının Erken Tunç Çağı'na (M.Ö. 2.500) ait altın bir halkalı broş gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gün ışığına kavuşturulan yeni buluntularla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda eserlerin dünyası açısından önemli arasında olduğuna vurgu yaptı.

Dünya açısından önemli olacak keşif! Bakan Ersoy açıkladı: Son derece ender hatta altın halkalı

SON DERECE ENDER BİR YEŞİM TAŞI

Troya Müzesi'nin eserlere ev sahipliği yapacağını belirten Ersoy'un paylaşımı şöyle:

"Troya'da 4 bin 500 yıllık altın broş ve yeşim taşı gün ışığına çıkarıldı! 160 yılı aşkın süredir süren Troya kazılarında, Erken Tunç Çağı'na tarihlenen altın halkalı broş ile son derece ender bir yeşim taşı bulundu. Dünya üzerinde bilinen sadece 3 örnekten en iyi korunmuş olan bu broş, son 100 yılın en önemli buluntuları arasında. Troya II kenti tabakalarından çıkan buluntu milattan önce 2 bin 500 yıllarına tarihleniyor. Yeşim taşı ise 4 bin 500 yıl önceki lüks tüketim ürünlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Bu eşsiz eserler çok yakında Troya Müzesi'nde sergilenecek. Geleceğe Miras projemiz kapsamında büyük bir titizlikle çalışan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Dünya açısından önemli olacak keşif! Bakan Ersoy açıkladı: Son derece ender hatta altın halkalı

Altın broş, tipolojik ve tarihsel açıdan son 100 yılın en önemli buluntularından biri olarak değerlendiriliyor. Dünya üzerinde yalnızca üç örneği bilinen halkalı broş tipinin en iyi korunmuş örneği olması, buluntuyu benzersiz kılıyor.

KRONOLOJİK TARTIŞMALARA SON VERDİ

Broşun Troya II tabakalarında bulunması, uzun yıllardır süren Troya II'nin başlangıç tarihine ilişkin tartışmalara da son verdi. Daha önce MÖ 2200-2300 yılları arasına mı, yoksa daha erken bir döneme mi ait olduğu tartışılan bu evre, buluntuyla birlikte kesin biçimde MÖ 2500 civarına tarihlendi.

Dünya açısından önemli olacak keşif! Bakan Ersoy açıkladı: Son derece ender hatta altın halkalı

Aynı konteksten çıkan yeşim taşı, hazine buluntuları içinde son derece ender görülen bir örnek olarak öne çıkıyor. Muhtemelen yüzük taşı ya da süs eşyası işleviyle kullanıldığı düşünülen bu taş, 4500 yıl önce Troya'daki lüks tüketim ürünlerinden birinin parçasıydı.

Dünya açısından önemli olacak keşif! Bakan Ersoy açıkladı: Son derece ender hatta altın halkalı

TROYA MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Buluntuların, kazıların gerçekleştirildiği topraklarda sergilenmesi ilkesine uygun olarak Troya Müzesi'nde ziyarete açılması planlanıyor. Böylece eserler, çıktıkları topraklarda bilim dünyasına ve ziyaretçilere ışık tutacak.

Dünya uygarlık tarihine ışık tutacak keşif! Diyarbakır'da gün yüzüne çıkarıldı: Tam 11 bin yıllık
