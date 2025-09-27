Sokak ortasında cansız bedeni bulundu! Bir detay ölüm nedenine şüphe düşürdü

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşanan olayda 30-35 yaşlarında görünen bir adam hareketsiz şekilde yerde yatarken fark edildi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

NAAŞININ YANINDA ŞIRINGA

Şahsın cansız bedeninin yanında şırınga bulunurken cenaze ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.