19°
Magazin
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Güllü'yü birisi mi itti? Her şey kızının ifadesiyle ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü'nün evinin terasından düşerek acı bir şekilde hayatını kaybetmesi ailesini ve sevenlerini yasa boğarken sanatçı bugün ebediyete uğurlandı. Arabesk müziğin önemli isminin ölümündeki sis perdesi de kızı Tuyan Ülkem'in ifadesiyle aydınlandı. İfadede aynı zamanda "Güllü'yü birisi mi itti?" sorusuna da cevap var.

Arabesk müzik türünde verdiği "Sabah Olmadan", "Gülüm Yar", "Oyuncak Gibi" eserleriyle 1990'lı yıllarda popüler olan ve yorumuyla eserlerini kült haline getiren 51 yaşındaki şarkıcı Güllü'nün Yalova Çınarcık'taki evinin terasında gece vakti düşerek hayatını kaybetmesi ailesine ve hayranlarına büyük üzüntü yaşattı.

Güllü'yü birisi mi itti? Her şey kızının ifadesiyle ortaya çıktı

EBEDİYETE UĞURLANDI

Güllü'nün naaşı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi yapıldıktan sonra ailesi tarafından alınarak Tuzla'ya götürüldü.

Güllü'yü birisi mi itti? Her şey kızının ifadesiyle ortaya çıktı

Arabesk müziğin önemli ismi, Tuzla'da Sultan 1. Ahmet Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan namazının ardından ailesinin ve hayranlarının gözyaşları eşliğinde ebediyete uğurlandı.

KIZI CENAZEDE FENALIK GEÇİRDİ

Cenazede sanatçının oğlu Tuğberk Yavuz taziyeleri kabul ederken annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ise cenazede fenalık geçirdi. Ülkem'in, annesinin tabutu başında uzun süre gözyaşı dökerek yakınlarına "Annemi sen mi yıkadın?" diye sarılarak ağlaması ise yürek yaktı.

Güllü'yü birisi mi itti? Her şey kızının ifadesiyle ortaya çıktı

"ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN BİR ANDA DENGESİNİ KAYBETTİ"

Sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülürken olay gecesi evde bulunan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi de ortaya çıktı.

Güllü'yü birisi mi itti? Her şey kızının ifadesiyle ortaya çıktı

Güllü'nün kızı Ülkem, acı olayın yaşandığı geceyle ilgili verdiği ifadesinde "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. Sonra evden koşarak çıkarak aşağı indik." dedi.

Güllü'yü birisi mi itti? Her şey kızının ifadesiyle ortaya çıktı

DENGE KAYBIYLA İLGİLİ TEDAVİ GÖRMÜŞ

Öte yandan, bir süredir denge kaybı yaşayan Güllü'nün yaklaşık bir hafta önce bununla ilgili özel bir hastanede muayene olduğu öğrenildi.

