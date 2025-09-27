Güllü'yü birisi mi itti? Her şey kızının ifadesiyle ortaya çıktı

Arabesk müzik türünde verdiği "Sabah Olmadan", "Gülüm Yar", "Oyuncak Gibi" eserleriyle 1990'lı yıllarda popüler olan ve yorumuyla eserlerini kült haline getiren 51 yaşındaki şarkıcı Güllü'nün Yalova Çınarcık'taki evinin terasında gece vakti düşerek hayatını kaybetmesi ailesine ve hayranlarına büyük üzüntü yaşattı.

EBEDİYETE UĞURLANDI

Güllü'nün naaşı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi yapıldıktan sonra ailesi tarafından alınarak İstanbul Tuzla'ya götürüldü.

Arabesk müziğin önemli ismi, Tuzla'da Sultan 1. Ahmet Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ailesinin ve hayranlarının gözyaşları eşliğinde ebediyete uğurlandı.

KIZI CENAZEDE FENALIK GEÇİRDİ

Cenazede sanatçının oğlu Tuğberk Yavuz taziyeleri kabul ederken annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ise cenazede fenalık geçirdi. Ülkem'in, annesinin tabutu başında uzun süre gözyaşı dökerek yakınlarına "Annemi sen mi yıkadın?" diye sarılarak ağlaması ise yürek yaktı.

"ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN BİR ANDA DENGESİNİ KAYBETTİ"

Sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülürken olay gecesi evde bulunan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi de ortaya çıktı.

Güllü'nün kızı Ülkem, acı olayın yaşandığı geceyle ilgili verdiği ifadesinde "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. Sonra evden koşarak çıkarak aşağı indik." dedi.

DENGE KAYBIYLA İLGİLİ TEDAVİ GÖRMÜŞ

Öte yandan, bir süredir denge kaybı yaşayan Güllü'nün yaklaşık bir hafta önce bununla ilgili özel bir hastanede muayene olduğu öğrenildi.