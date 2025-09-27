Güllü son yolculuğuna uğurlanacak! Cenaze töreni bugün yapılacak

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, gece 01.28 sıralarında Çınarcık'ta bulunan evinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlenmek için toplandı. Eğlendiği sırada 51 yaşındaki ünlü sanatçı dengesini kaybederek balkondan düştü. Yaşanan feci kaza Türkiye'nin gündemine otururken, Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN YAPILACAK

Güllü'nün cenaze namazının bugün Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camiinde öğle vakti kılınacağı öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor. Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor. Ardından ise sanatıçının arkadaşı ve kızı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı indikleri görülüyor.