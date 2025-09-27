Menü Kapat
19°
Editor
 Özge Sönmez

Güllü'nün son görüntülerindeki detay olay oldu! Terasta neler yaşandı?

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç olayın görüntüleri ortaya çıkarken, kızının “Annemi atmış” dediği öne sürüldü. Görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında evinin 6. katındaki terasından düşerek hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor. Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor. Ardından ise sanatıçının arkadaşı ve kızı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı indikleri görülüyor.

Güllü'nün son görüntülerindeki detay olay oldu! Terasta neler yaşandı?

KIZININ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Yayınlanan videoda en dikkat çeken bölüm ise kızının söyledikleri oldu. İddiaya göre; görüntülerde şarkıcının kızının “Annemi atmış” dediği duyuluyor. Kimileri videoda “Annemi atmış” dediğini, kimileri ise 'Annem atlamış' dediğini öne sürdü. Görüntüler kısa sürede gündeme oturdu.

Güllü'nün son görüntülerindeki detay olay oldu! Terasta neler yaşandı?

GÜLLÜ'NÜN CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada dengesini kaybederek düşen Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü. Güllü'nün namazının bugün Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camiinde öğle vakti kılınacağı öğrenildi.

Güllü'nün son görüntülerindeki detay olay oldu! Terasta neler yaşandı?
