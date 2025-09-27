Güllü'nün son görüntülerindeki detay olay oldu! Terasta neler yaşandı?

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında evinin 6. katındaki terasından düşerek hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor. Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor. Ardından ise sanatıçının arkadaşı ve kızı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı indikleri görülüyor.

KIZININ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Yayınlanan videoda en dikkat çeken bölüm ise kızının söyledikleri oldu. İddiaya göre; görüntülerde şarkıcının kızının “Annemi atmış” dediği duyuluyor. Kimileri videoda “Annemi atmış” dediğini, kimileri ise 'Annem atlamış' dediğini öne sürdü. Görüntüler kısa sürede gündeme oturdu.

GÜLLÜ'NÜN CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada dengesini kaybederek düşen Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü. Güllü'nün cenaze namazının bugün Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camiinde öğle vakti kılınacağı öğrenildi.