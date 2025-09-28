Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İki markanın temizlik ürünü toplatılıyor! Ticaret Bakanlığı listeye ekledi

Ticaret Bakanlığı halk sağlığını tehdit eden ürünlere göz açtırmıyor. İnsan sağlığını riske atan güvenlik denetimlerini geçemeyen ürünlere karşı tüketiciler uyarılarak markalar açıklanıyor. Temizlik maddesi olarak mutfak ve banyolarda kullanılan iki lavabo açıcı güvensiz ürün listesine eklendi. İşte o markalar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İki markanın temizlik ürünü toplatılıyor! Ticaret Bakanlığı listeye ekledi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 03:06
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 03:06

İki temizlik markasının ürünü tarafından "Güvensiz Ürün Bildirimleri" listesine eklendi. İnsan sağlığı açısından risk taşıyan iki lavabo açıcı için toplatılma kararı verildi.
Kimyasal içerikli ürünlerin halk sağlığı için kullanımında gerekli kurallara uyulması büyük önem taşıyor. Halkın kullanabilmesi için de gerekli uyarıların şişelerde yer verilmesi gerekiyor. Bu kurallara uyulmaması halinde sağlık için ölümcül tehlikeler taşıyabiliyor.

İki markanın temizlik ürünü toplatılıyor! Ticaret Bakanlığı listeye ekledi

İKİ MARKANIN LAVABO AÇICISI TOPLATILIYOR

Ticaret Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimler kapsamında iki lavabo açıcı markasında güvenli kullanımının sağlayacak zorunlu uyarılara paketlerde yer verilmediği tespit edildi. Cosmiq marka lavabo açıcıda çocuklar için gerekli emniyetli kapatma düzeneğinin olmaması ve görme engellilerin algılayabilmesi için dokunsal uyarıların eksik olduğu belirlendi.

İki markanın temizlik ürünü toplatılıyor! Ticaret Bakanlığı listeye ekledi


Aynı şekilde Gojo marka lavabo açıcı da dokunsal uyarılara sahip olmadığı gerekçesiyle riskli sınıfına girdi. İki markanın bu ürünleri için piyasadan toplatma kararı verildi.

İki markanın temizlik ürünü toplatılıyor! Ticaret Bakanlığı listeye ekledi


Yetkililer tüketici güvenliği için riskli ürünlere karşı sıkı denetimlerini sürdürüyor. Özellikle temas halinde ölümcül sonuçlara yol açabilen kimyasal ürünlerde çocukların ve görme engellilerin korunması büyük önem taşıyor. Paketlerde güvenlik uyarılarının doğru biçimde yer alması risklerin en aza düşürülmesi için fayda sağlıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Herkesin evinde bulunan iki temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#Çocuk Güvenliği
#Güvenlik Uyarısı
#Temizlik Ürünleri
#Lavabo Açıcı
#Toplatma Kararı
#Görme Engelliler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.