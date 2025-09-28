İki markanın temizlik ürünü toplatılıyor! Ticaret Bakanlığı listeye ekledi

İki temizlik markasının ürünü Ticaret Bakanlığı tarafından "Güvensiz Ürün Bildirimleri" listesine eklendi. İnsan sağlığı açısından risk taşıyan iki lavabo açıcı için toplatılma kararı verildi.

Kimyasal içerikli ürünlerin halk sağlığı için kullanımında gerekli kurallara uyulması büyük önem taşıyor. Halkın kullanabilmesi için de gerekli uyarıların şişelerde yer verilmesi gerekiyor. Bu kurallara uyulmaması halinde sağlık için ölümcül tehlikeler taşıyabiliyor.

İKİ MARKANIN LAVABO AÇICISI TOPLATILIYOR



Ticaret Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimler kapsamında iki lavabo açıcı markasında güvenli kullanımının sağlayacak zorunlu uyarılara paketlerde yer verilmediği tespit edildi. Cosmiq marka lavabo açıcıda çocuklar için gerekli emniyetli kapatma düzeneğinin olmaması ve görme engellilerin algılayabilmesi için dokunsal uyarıların eksik olduğu belirlendi.



Aynı şekilde Gojo marka lavabo açıcı da dokunsal uyarılara sahip olmadığı gerekçesiyle riskli sınıfına girdi. İki markanın bu ürünleri için piyasadan toplatma kararı verildi.



Yetkililer tüketici güvenliği için riskli ürünlere karşı sıkı denetimlerini sürdürüyor. Özellikle temas halinde ölümcül sonuçlara yol açabilen kimyasal ürünlerde çocukların ve görme engellilerin korunması büyük önem taşıyor. Paketlerde güvenlik uyarılarının doğru biçimde yer alması risklerin en aza düşürülmesi için fayda sağlıyor.