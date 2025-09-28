İstanbul'da orman yangını: Bir anda alevler yükseldi

Beykoz'da, ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda büyüyen alevlere itfaiye müdahale etti.



Yangın 00.00 sıralarında Beykoz Rüzgarlıbahçe'deki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevlerin kısa sürede büyüyerek yayılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine yanan alana polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahalesi sürüyor.