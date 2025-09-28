Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Hindistan'da ünlü oyuncunun parti mitinginde izdiham: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Hindistan'da TVK Partisi Genel Başkanı ve aynı zamanda ünlü oyuncu olan Joseph Vijay Chandrasekha’nın düzenlediği mitingde izdiham yaşandı. Olayda en az 38 kişi hayatını kaybetti, 58’den fazla kişi yaralandı.

Hindistan'da ünlü oyuncunun parti mitinginde izdiham: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Hindistan’da ünlü bir oyuncu olarak bilinen,TVK (Tamizhaga Vettri Kazhagam) Partisi Genel Başkanı Joseph Vijay Chandrasekha, Tamil Nadu eyaletinin Karur şehrinde miting düzenledi.

GELEN 120 BİN KİŞİDEN 10 BİNİNE İZİN ÇIKTI

Vijay’i görmek isteyen yaklaşık 120 bin kişi, sadece 10 bin kişinin katılmasına izin verilen miting alanına akın etti. Kalabalığın kontrol altına alınamaması sonucu alanda izdiham yaşandı.

Hindistan'da ünlü oyuncunun parti mitinginde izdiham: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

EN AZ 38 ÖLÜ, 58 YARALI

Tamil Nadu Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, olayda en az 38 kişinin hayatını kaybettiği, 58'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu aktarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hindistan'da ünlü oyuncunun parti mitinginde izdiham: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

VİJAY ALANI TERK ETTİ

Olay tanıkları, Vijay’in alana öğle saatlerinde gelmesinin beklendiğini ancak, en az altı saatlik bir gecikme yaşandığını belirtti. Tanıkların açıklamalarında, Vijay beklenirken kalabalığın giderek büyüdüğü, Vijay konuşmasına başlarken ise ortamın daha da gerginleştiği aktarıldı. Kalabalık arasında paniğin başlaması ve artan sıcaklık nedeniyle çocuklar da dahil birçok kişinin fenalaştığı belirtildi. Durumun ciddiyetini fark eden Vijay ise konuşmasını yarıda keserek kalabalığa sakin olmaları çağrısında bulundu ve alanı terk etti.

BAŞBAKANDAN BAŞSAĞLIĞI

Hindistan Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tamil Nadu, Karur’daki siyasi miting sırasında meydana gelen talihsiz olay derin bir üzüntü kaynağıdır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

