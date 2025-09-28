Menü Kapat
20°
 Ali Osman Polat

Zelenskiy'den Esad'a sert sözler: "Tutuklama kararını memnuniyetle karşılıyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye yargısının eski Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmasını destekledi, Esad'ı "pislik" olarak nitelendirdi ve Rusya'yı suçları örtbas etmekle suçladı.

Zelenskiy'den Esad'a sert sözler:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 03:19
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 03:33

Zelenskiy, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Suriye'nin, Eski Devlet Başkanı Beşar Esad aleyhinde çıkardığı tutuklama kararını memnuniyetle karşılıyor ve onu adalete teslim etmeye yönelik tüm çabaları destekliyoruz. Kendisi, geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana üst düzey Ukraynalı suçlular ile birlikte Moskova'da saklanıyor. Dünyanın en azılı katilleri ve suçlularının cezasızlığın başkentinde adaletten kaçıyor olması, çok şey anlatıyor” dedi. Esad'ı "pislik" olarak tanımlayan Zelenskiy, Rusya'yı hem kendi suçlarını hem de başkalarının suçlarını örtmekle suçladı.

Zelenskiy'den Esad'a sert sözler: "Tutuklama kararını memnuniyetle karşılıyoruz"

RUSYA'YI SUÇLADI: "CEZASIZLIĞA SON VERMEK GEREK"

Zelenskiy, “Cezasızlığa son vermenin tek yolu, baskı, kolektif eylem ve tüm suçlar için hesap verebilirliktir. Dünyanın dört bir yanında uluslararası hukukun güçlendirilmesine ve Beşar Esad gibi pisliklerin harabeye çevirdiği ülkelerin yeniden inşasına yardımcı olan herkese minnettarız” ifadelerine yer verdi. Bu sözler, uluslararası arenada yankı buldu ve Rusya'nın eleştirilmesine neden oldu.

Zelenskiy'den Esad'a sert sözler: "Tutuklama kararını memnuniyetle karşılıyoruz"

ESAD'IN UKRAYNA İLE GEÇMİŞİ: DONETSK VE LUHANSK'I TANIMIŞTI

Devrik Suriye lideri Esad, 2022'de Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanımış, bu karar iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kopmasına yol açmıştı. Ukrayna, 2023'te Esad'a yaptırım uygulamıştı. Suriye'de 8 Aralık 2024'te yönetimi devrilen Esad hakkında, 2011 Dera olaylarıyla bağlantılı "kasten öldürme" ve "ölümle sonuçlanan işkence" suçlamalarından gıyabi tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Zelenskiy'den Esad'a sert sözler: "Tutuklama kararını memnuniyetle karşılıyoruz"

ZELENSKIY VE EŞ-ŞARA GÖRÜŞMESİ: DİPLOMATİK İLİŞKİLER YENİDEN TESİS EDİLECEK

Zelenskiy, BM 80. Genel Kurulu marjında New York'ta Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmüş ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisine dair ortak bildiri imzalamıştı. Bu gelişme, Suriye'deki değişimlerin Ukrayna ile ilişkileri olumlu etkileyebileceğini gösteriyor.

ETİKETLER
#Politika
#Dünya
