 Merve Yaz

Deprem olmaz denilen kent için korkutan uyarı! 6.8’lik potansiyele sahip

Son aylarda Türkiye beşik gibi sallanıyor. Geçtiğimiz pazar Balıkesir de 6.1 'lik depremle sarsıldı. Beklenmedik kentlerden haberler gelirken, ‘Bir deprem şehri değil’ denilen Konya için korkutan bir uyarı geldi. Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Şükrü Arslan aktif fayları yerbilimciler olarak iki farklı kategoriye ayırdıklarını belirterek Arslan, “6.8 büyüklüğünde” bir potansiyele sahip fay zonu olduğuna dikkat çekti.

Deprem olmaz denilen kent için korkutan uyarı! 6.8’lik potansiyele sahip
İhlas Haber Ajansı
12.08.2025
12.08.2025
Mühendisleri Odası Şube Başkanı Arslan, Konya'da birçok aktif olduğunu ve açısından Konya'yı ciddi oranda tehdit ettiğini söyledi. Konya'daki aktif fayları yerbilimciler olarak iki farklı kategoriye ayırdıklarını belirten Arslan, "Bunlardan en önemlisi bölgesel faylar dediğimiz, Konya'ya kadar uzanan ya da Konya'nın komşu illerinden geçen ama potansiyeli çok yüksek, bunların bir deprem üretmesi halinde büyük ivmeli 6 ve üzerinde 7'lere ulaşan ivmelerde deprem üretebilecek potansiyele sahip faylar olduğu ve bu fayların Konya merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen Konya'nın ova zemini olmasından dolayı orada büyük ivmeli depremlerin Konya'da yıkıcı bir etkisi olacağını öngördüğümüz faylar.

Deprem olmaz denilen kent için korkutan uyarı! 6.8’lik potansiyele sahip

Bu faylar nerelerde, hangileri derseniz; bunlardan birincisi Afyon Sultandağlarında Akşehir zonlarına Ilgın'a kadar uzanan Akşehir Sultandağı Fay Zonu. Bu da yine potansiyeli yüksek 1990'lı yıllarda bir deprem üretti ve Akşehir'de de yıkımlara sebebiyet vermişti. Yine potansiyeli yüksek Konya'yı tehdit eden fayların başında gelen bir fay. Bir diğer fayımız Tuz Gölü'nün üst tarafından keserek aşağıda Aksaray'a kadar inen ve Aksaray'ın merkezinden geçen Tuz Gölü Fay Zonumuz var. Yine Tuz Gölü Fay Zonumuz 6.8 büyüklüğünde bir potansiyele sahip fay zonu olup, uzun yıllardır enerji birikimini kırmamış yani deprem üretmemiş, potansiyeli yüksek, boşluk haritasında gösterilen, her an deprem üretebilecek bir fay zonu olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu Tuz Gölü Fay Zonunda ivmesi yüksek bir deprem olması halinde yaklaşık Konya'dan uzaklığı 150 kilometre olan Konya merkezinde çok ciddi hissedileceği ve ciddi sarsıntılara uğratacağı ve yıkım olma potansiyeli yüksek bir fay olarak duruyor.

Deprem olmaz denilen kent için korkutan uyarı! 6.8’lik potansiyele sahip


Bir diğer bölgesel fayımız ise yine Konya ilimizi etkileyen Ecemiş fayı dediğimiz hemen Kayseri bölgesinde Aksaray'a doğru uzanan Ecemiş Fay Zonumuz var. Bu fay zonumuz da yine potansiyeli yüksek, Konya'yı tehdit eden bölgesel fay olarak adlandırıyoruz. Bunların haricinde Konya'nın bir diğer sınıflandırdığımız yerel faylar dediğimiz, Konya'nın kendi sınırları içerisinde bölgesel faylara göre nispeten daha küçük, potansiyeli daha düşük 4 ila 5 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek fay zonlarımız var. Bu fay zonlarımız; işte Ilgın Fay Zonumuz aynı şekilde Altınekin Fay Zonumuz, Cihanbeyli Fay Zonumuz ve Konya merkezinden geçen Konya Fay Zonumuz var. Bu fay zonlarımız potansiyel olarak 4 ila 5.5 büyüklüğünde depremler üretebilecek, kendine münhasır aktif faylar olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

Deprem olmaz denilen kent için korkutan uyarı! 6.8’lik potansiyele sahip

"DEPREM KONYA'DA YAŞANMAZ ALGISI YANLIŞ"


Özellikle son 15 yılda Konya'da meydana gelen 4 ve üzeri büyüklükteki depremlerde, bu fay zonlarının aktif olarak rol aldığını, hareket ettiğini ve kırılmaların bu zonlar üzerinde gerçekleştiğini net bir şekilde gördüklerini belirten Arslan, "Sonuç olarak geçmiş dönemlerde çokça dile getirilen işte Konya bir deprem şehri değil, Konya çok daha güvenli bir şehir, deprem Konya'da yaşanmaz algısının aslında yanlış olduğu, bilimsel olarak hiçbir karşılığının olmadığı bugün karşımıza net bir şekilde çıkıyor ve buna binaen deprem ivmelerine uygun depreme dirençli şehirleşmenin mutlak suretle Konya'da yapılması gerektiğini biz vurguluyoruz. Çünkü Konya diğer illere nazaran bir Ova zemine sahip, ova zeminler deprem anında ne yazık ki kötü zeminler olarak biz adlandırırız ve depremde zemin büyütmesi dediğimiz dalgayı yapılara daha şiddetli hissetmelerine sebebiyet verir. O yüzden bizim etkilenmemiz diğer zeminlere göre daha yüksek, hissetmemiz daha yüksek olacağından dolayı bizim Konya'da mutlak suretle hem yerel fayları hem de bölgesel fayları dikkate alarak bu ivmelerin karşılığına göre yapılaşma ve depreme dirençli bir Konya imar etmemiz gerekiyor ki sonrasında üzülmeyelim, yıkılmayalım" şeklinde konuştu.

