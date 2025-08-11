Balıkesir’de kaç artçı deprem oldu? Sındırgı sallanmaya devam ediyor

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Bölge halkı artçılar nedeniyle diken üstünde yaşamaya devam ederken bölgedeki son durumda merak ediliyor.

BALIKESİR’DE KAÇ ARTÇI DEPREM OLDU?

Balıkesir’deki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından takip eden saatlerde, 100’ü aşkın artçı sarsıntı meydana geldi.

Bugün de devam eden 3 ile 4 büyüklüğündeki depremlerin sayısı ise 250’yii aştı.

Öte yandan büyüklüğü 4’ün üzerinde olan onlarca deprem hissedildi.

Dün geceyi sokaklarda geçiren bölge halkı devam eden sarsıntılar nedeniyle bugünü de sokakta geçirdi.

YIKILAN BİNA İÇİN GÖZALTILAR VAR

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından depremde 3 katlı bir binanın yıkılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilirkişi heyetinin ön raporunda yer alan tespitler doğrultusunda, binayı inşa eden müteahhit ve bina sahibinin “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.