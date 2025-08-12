Balıkesir'de depremler durmuyor! Bölge beşik gibi: İkinci geceyi de dışarda geçirdiler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde önceki akşam meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Yaşanan büyük depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise yaşanan her sarsıntıda kendilerini sokağa artıyor. Uzmanlar ise bir süre daha sarsıntıların devam edeceğini belirtti.

BÖLGEDE PEŞ PEŞE DEPREMLER

AFAD, dün saat 19,37'de 4,1, 19.52'de 4,4 ve 20.13'te 4,5 büyüklüğünde üç sarsıntı daha meydana geldiğini açıkladı.

İKİNCİ GECEYİ DE DIŞARDA GEÇİRDİLER

Paniğe kapılanlar, ikinci geceyi de dışarıda geçirdi.

Artçılar nedeniyle evlerine girmek istemeyen vatandaşların toplanma noktası; Sındırgı Stadyumu oldu.