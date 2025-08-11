Menü Kapat
30°
 | Banu İriç

Balıkesir depreminden sonra bir anda oluştu! Görenleri korkuttu

Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de vatandaşlar korkuyla değişimi fark etti. Yaklaşık 5-6 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen obruk endişelendirdi.

Balıkesir Sındırgı merkez üssü olan 6.1 büyüklüğündeki sonrası 'in kırsal Yanikapan Mahallesi'nde oluştu. Akşam deprem korkusu yaşayan mahalle sakinleri sabah gördükleri manzara karşısında endişelendi.

Balıkesir depreminden sonra bir anda oluştu! Görenleri korkuttu

DEPREMDEN SONRA OBRUK GÖRÜNTÜSÜ KORKUTTU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yerin 11 kilometre altında meydana gelen 6.1 büyüklüğünde deprem İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi. Eskişehir'de dün akşam hissedilen depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi'nde ise deprem sonrasında oluşan obruk dikkat çekti. Tarım arazilerinin yanında oldukça derin olan obruğun taban kısmında su birikintisi olduğu görüldü. Derin obruk dron ile görüntülendi. İlgili ekiplerin bahse konu noktada inceleme yapmadığı ve önlem almadığı iddia edilirken, etrafında şerit ya da bariyer olmayan obruktan çökme seslerinin geldiği duyuldu.

Balıkesir depreminden sonra bir anda oluştu! Görenleri korkuttu

"SABAH TARLAYA GELDİKLERİNDE FARK ETTİLER"

Yahnikapan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat Güven, obruğu tarlasına gelen arkadaşının fark ettiğini belirtti. Güven, "Bu çukur, yıllar önce kaynak suyunun olduğu bir çukur. Son yıllardaki kuraklıktan, yer altı sularının azalmasından dolayı buradaki doğal kaynak suyu kayboldu ve kuru bir göl haline geldi. Bugün sabah tarlaya geldiğimizde bir arkadaş obruğu görmüş. Bildiğiniz üzere dün akşam deprem oldu. Daha önce böyle bir obruk yoktu. Herhangi bir iş makinesi izi de yok. Olsa en azından toprak olur, iz bırakır. O yüzden obruğun depremden dolayı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Balıkesir depreminden sonra bir anda oluştu! Görenleri korkuttu

"TAHMİNİMİZE GÖRE BAYAĞI 5-6 METRE DERİNLİĞİ VAR"

Bazı vatandaşların boru ile obruğun yüksekliğini ölçmeye çalıştıklarını anlatan Güven, "Sabah ben kendim taş attım, su sesi geliyor. İçine tekrar kayma, göçme olur diye fazla yaklaşmadım. Tahminimize göre bayağı 5-6 metre derinliği var. O yüzden görür görmez muhtarımıza bilgi verdik, 'Gereken yerlere bildirelim. Göçme devam edebilir. Herhangi bir çoluk çocuk düşebilir' dedik. Dün köyde depremi hissettik. Bizim köy yeri olduğu için dolu olduğu halde lamba gitti gitti geldi. Çekyatta bile depremi hissedebildik. Obruk depremden önce olsaydı, diğer günler olsa biz buradayız, illaki görürdük. Biri görmezse diğeri görür" ifadelerini kullandı.

