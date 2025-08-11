Son dakika | AFAD duyurdu: Manisa'da deprem!

Son dakika haberine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre deprem, bugün saat 21:32'de gerçekleşti.

Yerin 13.18 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssü Kırkağaç olarak belirlendi. Depremin çevre illerden de hissedildiği ancak şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1954975893140426895

