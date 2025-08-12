Menü Kapat
TGRT Haber
31°
Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Şener Üşümezsoy deprem korkusu olmadan uyunacak en rahat ili açıkladı: '100 yıl kırılmaz'

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. İstanbul'u da sallayan deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan ve depremi önceden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Beklenen İstanbul depremi hakkında "100 yıl kırılmaz görünüyor" diyen Üşümezsoy, deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehri açıkladı. İşte detaylar...

Şener Üşümezsoy deprem korkusu olmadan uyunacak en rahat ili açıkladı: '100 yıl kırılmaz'
'da yaşanan 23 Nisan depremini ve Balıkesir'deki Sındırgı depremini önceden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Son dönemlerde meydana gelen depremlerle ilgili konuşan uzman isim, İstanbul'da yaşanabilecek büyük hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Megakent için "100 yıl kırılmaz görünüyor" diyen Üşümezsoy, Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyacağı şehri açıkladı.

Şener Üşümezsoy deprem korkusu olmadan uyunacak en rahat ili açıkladı: '100 yıl kırılmaz'

MANİSA'YI İŞARET ETTİ

Muhabirin "Korkulacak var mı?" sorusuna da yanıt veren Üşümezsoy 'yı işaret etti. Üşümezsoy, "Manisa üzerinde Sipil Dağı'nın kuzey kenarında olan bir fay var ama tehlikeli mi değil mi bilemem" şeklinde konuştu.

Şener Üşümezsoy deprem korkusu olmadan uyunacak en rahat ili açıkladı: '100 yıl kırılmaz'

EN RAHAT UYUYACAĞI İLİ AÇIKLADI

İstanbul depremi hakkında konuşan Üşümezsoy "Bunu belki bin defa söyledim artık yoruldum o konuda. İstanbul'da kırılacak fay yok" ifadelerini kullandı. Öte yandan uzman isim Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin de İstanbul olduğunu söyledi.

Şener Üşümezsoy deprem korkusu olmadan uyunacak en rahat ili açıkladı: '100 yıl kırılmaz'

"100 YIL KIRILMAZ"

Üşümezsoy İstanbul'da olası büyük bir deprem için, "Bunları piyano kırılma hikayeleri var. O yüzden 100 yıl kırılmaz görünüyor" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber
