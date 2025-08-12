Şener Üşümezsoy deprem korkusu olmadan uyunacak en rahat ili açıkladı: '100 yıl kırılmaz'

İstanbul'da yaşanan 23 Nisan depremini ve Balıkesir'deki Sındırgı depremini önceden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Son dönemlerde meydana gelen depremlerle ilgili konuşan uzman isim, İstanbul'da yaşanabilecek büyük deprem hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Megakent için "100 yıl kırılmaz görünüyor" diyen Üşümezsoy, Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyacağı şehri açıkladı.

MANİSA'YI İŞARET ETTİ

Muhabirin "Korkulacak fay var mı?" sorusuna da yanıt veren Üşümezsoy Manisa'yı işaret etti. Üşümezsoy, "Manisa üzerinde Sipil Dağı'nın kuzey kenarında olan bir fay var ama tehlikeli mi değil mi bilemem" şeklinde konuştu.

EN RAHAT UYUYACAĞI İLİ AÇIKLADI

İstanbul depremi hakkında konuşan Üşümezsoy "Bunu belki bin defa söyledim artık yoruldum o konuda. İstanbul'da kırılacak fay yok" ifadelerini kullandı. Öte yandan uzman isim Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin de İstanbul olduğunu söyledi.

"100 YIL KIRILMAZ"

Üşümezsoy İstanbul'da olası büyük bir deprem için, "Bunları piyano kırılma hikayeleri var. O yüzden 100 yıl kırılmaz görünüyor" ifadelerini kullandı.