Bakan Kurum Balıkesir depreminin bilançosunu açıkladı

Balıkesir, 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 16 binanın da yıkıldığı açıklandı. Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son durum hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

6.1’lik depremin ilk anından itibaren sahada çalıştık. Balıkesir’de 800’den fazla artçı oldu. Vatandaşımıza, devletimizim ihtiyaç duyduğu her anda destek veriyoruz. Depremde zarara gören ya da yıkılan binalar için her türlü seferberliği gösteriyoruz. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.





774 binada tarama çalışması yapıldı. Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğunutespitettik.