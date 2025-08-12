Menü Kapat
31°
Gündem
Bakan Kurum Balıkesir depreminin bilançosunu açıkladı

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgeye giden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu. 800'den fazla artçı sarsıntı olduğunu belirten Bakan Kurum, "774 binada tarama çalışması yapıldı. Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

Bakan Kurum Balıkesir depreminin bilançosunu açıkladı
, 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 16 binanın da yıkıldığı açıklandı. bölgesinde yaralar sarılmaya devam ediyor.

Bakan Kurum Balıkesir depreminin bilançosunu açıkladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son durum hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Bakan Kurum Balıkesir depreminin bilançosunu açıkladı

6.1’lik depremin ilk anından itibaren sahada çalıştık. Balıkesir’de 800’den fazla artçı oldu. Vatandaşımıza, devletimizim ihtiyaç duyduğu her anda destek veriyoruz. Depremde zarara gören ya da yıkılan binalar için her türlü seferberliği gösteriyoruz. çalışmaları tamamlandı.

Bakan Kurum Balıkesir depreminin bilançosunu açıkladı



774 binada tarama çalışması yapıldı. Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğunutespitettik.

