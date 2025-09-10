Suç işleyen çocuklar için düğmeye basıldı! Detaylar ortaya çıktı: İndirim uygulanmayacak

Mattia Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır cinayetleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Çakır ve Minguzzi'nin de çocuklar tarafından katledilmesi ceza düzenlemelerini gündeme getirdi. Kamuoyunu derinden etkileyen cinayetlerin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni düzenlemelerin yolda olduğunu belirtmişti. Düzenlemelerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Artık 16 yaşını doldurmuş çocukların işlediği ağır suçlarda ceza indirimlerini kademeli olarak kaldırması planlıyor. Kasten öldürme suçunu işlediği sırada 16 yaşını doldurmuş olan çocuk suçlular düzenlemeyle cezasız kalmayacak. İşte detaylar...

TCK 31'İNCİ MADDE NE DİYOR

Halihazırda yürürlükte olan bu maddede, fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğunun olmadığı, bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılamayacağı ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı ibareleri mevcut.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET YERİNE 15 YIL VERİLİYOR

31'inci maddenin ikinci fıkrasında, eğer eylemi işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu olmayacağı belirtiliyor.

Ancak eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahipse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla, müebbet hapis yerine ise 9 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Diğer cezaların yarısı indirilip ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezasının yedi yıldan fazla olmaması uygulaması mevcut.

18 YAŞINI DOLDURMAMIŞSA 24 YIL

TCK 31'inci maddenin 3'üncü fıkrasında da suçu işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezası yerine de 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Diğer cezaların üçte birine indirim ve her fiil için verilecek hapis cezasının 12 yıldan fazla olmayacağı ifade ediliyor.



DAHA FAZLA CEZA VERİLECEK

Adalet Bakanlığı'nca TBMM'ye sunulması beklenen yeni düzenlemeyle, 31'inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen indirim oranlarının düşürülmesi yoluyla çocuk faillere daha fazla ceza verilmesinin önünün açılması bekleniyor.

Düzenlemeyle, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak kasten öldürme suçunu işlediği sırasında 16 yaşını doldurmuş olan çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmaması sağlanacak.

AİLELERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇU CEZA MİKTARI DA ARTACAK

Suça sürüklenen çocukların aileleriyle ilgili ilgili ceza maddesinde düzenlemeye gidilecek. TCK'nın 233'üncü maddesi olan "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçunda, aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.



Düzenlemeyle birlikte, aile hukukundan kaynaklanan yükümlüğün ihlali suçunun ceza miktarları arttırılarak, toplumsal duyarlılığı yüksek ve sosyal açıdan daha uyumlu çocukların yetiştirilmesinin sağlanması amaçlanıyor.