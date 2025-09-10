Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Suç işleyen çocuklar için düğmeye basıldı! Detaylar ortaya çıktı: İndirim uygulanmayacak

Mattia Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır cinayetlerinin ardından suça sürüklenen çocukların aldığı cezalar gündem olmuştu. Adalet Bakanlığı da ceza düzenlemeleri yaptıklarını belirtmişti. Ceza düzenlemelerinin detayları ortaya çıktı. Düzenlemede, 16 yaşını doldurmuş çocukların işlediği ağır suçlarda ceza indirimlerini kademeli olarak kaldırması planlıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suç işleyen çocuklar için düğmeye basıldı! Detaylar ortaya çıktı: İndirim uygulanmayacak
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 09:15

Mattia Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır cinayetleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Çakır ve Minguzzi'nin de çocuklar tarafından katledilmesi ceza düzenlemelerini gündeme getirdi. Kamuoyunu derinden etkileyen cinayetlerin ardından Yılmaz Tunç yeni düzenlemelerin yolda olduğunu belirtmişti. Düzenlemelerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Artık 16 yaşını doldurmuş çocukların işlediği ağır suçlarda ceza indirimlerini kademeli olarak kaldırması planlıyor. suçunu işlediği sırada 16 yaşını doldurmuş olan çocuk suçlular düzenlemeyle cezasız kalmayacak. İşte detaylar...

Suç işleyen çocuklar için düğmeye basıldı! Detaylar ortaya çıktı: İndirim uygulanmayacak

TCK 31'İNCİ MADDE NE DİYOR

Halihazırda yürürlükte olan bu maddede, fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğunun olmadığı, bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılamayacağı ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı ibareleri mevcut.

Suç işleyen çocuklar için düğmeye basıldı! Detaylar ortaya çıktı: İndirim uygulanmayacak

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET YERİNE 15 YIL VERİLİYOR

31'inci maddenin ikinci fıkrasında, eğer eylemi işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu olmayacağı belirtiliyor.

Suç işleyen çocuklar için düğmeye basıldı! Detaylar ortaya çıktı: İndirim uygulanmayacak

Ancak eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahipse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla, müebbet hapis yerine ise 9 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Diğer cezaların yarısı indirilip ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezasının yedi yıldan fazla olmaması uygulaması mevcut.

Suç işleyen çocuklar için düğmeye basıldı! Detaylar ortaya çıktı: İndirim uygulanmayacak

18 YAŞINI DOLDURMAMIŞSA 24 YIL

TCK 31'inci maddenin 3'üncü fıkrasında da suçu işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezası yerine de 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Diğer cezaların üçte birine indirim ve her fiil için verilecek hapis cezasının 12 yıldan fazla olmayacağı ifade ediliyor.


DAHA FAZLA CEZA VERİLECEK

Adalet Bakanlığı'nca TBMM'ye sunulması beklenen yeni düzenlemeyle, 31'inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen indirim oranlarının düşürülmesi yoluyla çocuk faillere daha fazla ceza verilmesinin önünün açılması bekleniyor.

Suç işleyen çocuklar için düğmeye basıldı! Detaylar ortaya çıktı: İndirim uygulanmayacak

Düzenlemeyle, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak kasten öldürme suçunu işlediği sırasında 16 yaşını doldurmuş olan çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmaması sağlanacak.

AİLELERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇU CEZA MİKTARI DA ARTACAK

Suça sürüklenen çocukların aileleriyle ilgili ilgili ceza maddesinde düzenlemeye gidilecek. TCK'nın 233'üncü maddesi olan "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçunda, aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

Düzenlemeyle birlikte, aile hukukundan kaynaklanan yükümlüğün ihlali suçunun ceza miktarları arttırılarak, toplumsal duyarlılığı yüksek ve sosyal açıdan daha uyumlu çocukların yetiştirilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Çakır'ın katillerinden dehşete düşüren yeni görüntüler! Kulağını kesip paylaşmışlar
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi tarihi duyurarak destek istedi: Katillerin 4'ü birden geliyor, aramızda 2 metre bile yok
ETİKETLER
#cinayet
#kasten öldürme
#adalet bakanı
#Tck 299
#Çocuk Suçluları
#Ceza Düzenlemeleri
#Ceza Indirimi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.