19°
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Bolivya'da yeni dönem başladı: Devlet Başkanı Rodrigo Paz yemin etti

Bolivya'da geçtiğimiz ayki seçimlerde yüzde 54,6 oy alarak devlet başkanı seçilen merkez sağ Hristiyan Demokrat Parti'nin (PDC) adayı Rodrigo Paz, düzenlenen törenle yemin ederek resmen görevine başladı. Paz, yemin töreninde ABD ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis edeceğini ve ülkenin artık “başarısız ideolojilere mahkum olmayacağını” söyledi.

Bolivya'da yeni dönem başladı: Devlet Başkanı Rodrigo Paz yemin etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
00:17
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
00:17

Eski Devlet Başkanı Jaime Paz Zamora’nın oğlu olan 58 yaşındaki Paz, Parlamentosu’nda alkışlarla karşılandı. Törene Arjantin Devlet Başkanı ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric’in de aralarında bulunduğu 70’ten fazla ülkeden heyet katıldı.

Bolivya'da yeni dönem başladı: Devlet Başkanı Rodrigo Paz yemin etti

Konuşmasında Bolivya’nın yaklaşık 20 yıl süren solcu yönetimlerin ardından “dünyaya açılacağını” vurgulayan Paz, şu ifadeleri kullandı:

Bolivya'da yeni dönem başladı: Devlet Başkanı Rodrigo Paz yemin etti

"Artık başarısız ideolojilere mahkum, dünyaya sırtını dönmüş izole bir Bolivya olmayacak."

Bolivya'da yeni dönem başladı: Devlet Başkanı Rodrigo Paz yemin etti

Paz, seçim zaferi sonrasında da Evo Morales döneminde sınır dışı edilen ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) dahil tüm uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapacağını duyurmuştu.

Bolivya'da yeni dönem başladı: Devlet Başkanı Rodrigo Paz yemin etti

ENFLASYON KRİZİ İLE MÜCADELE BAŞLIYOR

Seçim kampanyası boyunca “herkes için kapitalizm” anlayışıyla reform sözü veren Paz, vergilerin düşürülmesi, merkeziyetçiliğin azaltılması ve mali disiplinle birlikte sosyal harcamaların devam ettirileceğini vadetmişti.

Bolivya'da yeni dönem başladı: Devlet Başkanı Rodrigo Paz yemin etti

Ancak Paz, başkanlık koltuğuna yıllık enflasyonun yüzde 20’yi aştığı, yakıt ve döviz konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı bir ekonomik krizle mücadeleye hazırlanarak oturuyor. Ekonomistler, Paz’ın hem ekonomiyi istikrara kavuşturma hem de sosyal programları koruma sözünün aynı anda gerçekleştirilmesinin zor olduğuna dikkat çekiyor.

