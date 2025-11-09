Bolivya'da yeni dönem başladı: Devlet Başkanı Rodrigo Paz yemin etti

Eski Devlet Başkanı Jaime Paz Zamora’nın oğlu olan 58 yaşındaki Paz, Bolivya Parlamentosu’nda alkışlarla karşılandı. Törene Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric’in de aralarında bulunduğu 70’ten fazla ülkeden heyet katıldı.

Konuşmasında Bolivya’nın yaklaşık 20 yıl süren solcu yönetimlerin ardından “dünyaya açılacağını” vurgulayan Paz, şu ifadeleri kullandı:

"Artık başarısız ideolojilere mahkum, dünyaya sırtını dönmüş izole bir Bolivya olmayacak."

Paz, seçim zaferi sonrasında da Evo Morales döneminde sınır dışı edilen ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) dahil tüm uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapacağını duyurmuştu.

ENFLASYON KRİZİ İLE MÜCADELE BAŞLIYOR

Seçim kampanyası boyunca “herkes için kapitalizm” anlayışıyla reform sözü veren Paz, vergilerin düşürülmesi, merkeziyetçiliğin azaltılması ve mali disiplinle birlikte sosyal harcamaların devam ettirileceğini vadetmişti.

Ancak Paz, başkanlık koltuğuna yıllık enflasyonun yüzde 20’yi aştığı, yakıt ve döviz konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı bir ekonomik krizle mücadeleye hazırlanarak oturuyor. Ekonomistler, Paz’ın hem ekonomiyi istikrara kavuşturma hem de sosyal programları koruma sözünün aynı anda gerçekleştirilmesinin zor olduğuna dikkat çekiyor.