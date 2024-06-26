Güney Amerika ülkesi Bolivya'da darbe girişimi: Hükümet sarayını bastılar

26 Haziran 2024 23:10 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 23:19

Güney Amerika ülkesi Bolivya’da hareketlilik yaşanıyor. Bolivya’da askerler, yönetimi ele geçirmek için hükümet sarayını bastı. Silahlı kuvvetlere bağlı bir ekip, ülkenin yönetimsel başkenti olan La Paz’daki hükümet sarayını kuşattı. Eski Devlet Başkanı Evo Morales, “General Zuniga tarafından hazırlanan darbeye karşı demokrasiyi savunmak için Ulusal Seferberlik çağrısında bulunuyoruz” dedi.

DEVLET BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülke ordusunun bazı birimlerinin “düzensiz seferberlik” gerçekleştirdiğini söyledi. Arce, “Demokrasiye saygı gösterilmelidir” dedi.

Sosyal medyada paylaşılan videolara göre, ağır silahlı askerler ve zırhlı araçların başkentin merkezindeki devlet binalarının bulunduğu Plaza Murillo’da toplandığı görüldü.

Kasım 2019'da Bolivya'da ABD destekli bir darbe yaşanmış, o zamanki cumhurbaşkanı Evo Morales ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

RESMEN DARBEYİ DUYURDU

Morales de bugün yaşanan durumla ilgili X hesabından açıklamalar yaptı.

Morales, ilk mesajında askeri hareketliliğin videosunu paylaştı. Bolivya saatiyle 15:00, Türkiye saatiyle 22:00 sularında bir askeri birliğin üniformalarıyla birlikte Murillo Meydanı'na girdiğini duyurdu ve "Darbe yapılıyor" dedi.

"YENİ KABİNE KURULACAK"

Bolivya Ordusu komutanı Juan Jose Zuniga, yeni bir kabine kurulacağını belirtti.

Bolivya basınının aktardığına göre Zuniga “Ülkemizi yoksullaştırmaya, orduyu aşağılamaya yeter” dedi.