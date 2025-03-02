Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Bolivya'da katliam gibi kaza! İki otobüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da Uyuni şehrine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta katliam gibi bir kaza meydana geldi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bolivya'da katliam gibi kaza! İki otobüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 10:03

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Kazanın, Uyuni şehrine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta meydana geldiği ifade edilirken polis komutanı Wilson Flores, sürücülerden birinin yoğun bakımda olduğunu, diğerinin ise durumunun stabil olduğunu söyledi.

KAZANIN NEDENİ 'ŞERİT İHLALİ'

Bolivya medyasında yer alan görüntülerde, gövdesi parçalanmış ve bagajları yol kenarına dağılmış, ağır hasarlı bir otobüs görüldü. Bolivya'nın Potosi ilinde Uyuni ile Colchani arasındaki güzergahta kazaya karışan iki otobüsün, "şerit ihlali" sonucu çarpıştığı belirlendi.

Otobüslerden birinin, Latin Amerika'nın en büyük festivallerinden biri olan Oruro Karnavalı'nın düzenlendiği Oruro şehrine gittiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin kimliği henüz belirlenemezken, yaralıların durumu hakkında da detaylı bilgi paylaşılmadı.

Bolivya yaygın otobüs kazalarıyla bilinirken hükümet verilerine göre, yaklaşık 12 milyonluk nüfusa sahip ülkede her yıl ortalama bin 400 kişi trafik kazalarında ölüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bolivya'da katliam gibi kaza! Otobüs uçuruma yuvarlandı: 31 ölü
Almanya’da katliam gibi kaza! Yolcu treni tırla çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sıkça Sorulan Sorular

Bolivya nerede?
Bolivya, resmî adıyla Çokuluslu Bolivya Devleti, Güney Amerika'nın merkezinde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Batı sınırında, dünyanın en büyük tropikal sulak alanı olan Pantanal’ın bir kısmı bulunur.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.