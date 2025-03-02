Bolivya'da katliam gibi kaza! İki otobüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da Uyuni şehrine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta katliam gibi bir kaza meydana geldi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Kazanın, Uyuni şehrine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta meydana geldiği ifade edilirken polis komutanı Wilson Flores, sürücülerden birinin yoğun bakımda olduğunu, diğerinin ise durumunun stabil olduğunu söyledi.

KAZANIN NEDENİ 'ŞERİT İHLALİ'

Bolivya medyasında yer alan görüntülerde, gövdesi parçalanmış ve bagajları yol kenarına dağılmış, ağır hasarlı bir otobüs görüldü. Bolivya'nın Potosi ilinde Uyuni ile Colchani arasındaki güzergahta kazaya karışan iki otobüsün, "şerit ihlali" sonucu çarpıştığı belirlendi.

Otobüslerden birinin, Latin Amerika'nın en büyük festivallerinden biri olan Oruro Karnavalı'nın düzenlendiği Oruro şehrine gittiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin kimliği henüz belirlenemezken, yaralıların durumu hakkında da detaylı bilgi paylaşılmadı.

Bolivya yaygın otobüs kazalarıyla bilinirken hükümet verilerine göre, yaklaşık 12 milyonluk nüfusa sahip ülkede her yıl ortalama bin 400 kişi trafik kazalarında ölüyor.