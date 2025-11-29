Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Dünya
 | Berrak Arıcan Baş

Hamas'tan garantör ülkelere çağrı: İsrail'in ateşkes ihlallerini durdurun

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yoğun saldırılar düzenlemesi üzerine Hamas, ateşkesin garantörleri ve arabulucu ülkelere çağrıda bulundu. İhlallerin durdurulması için acilen harekete geçmeleri gerektiğini belirtti.

Hamas'tan garantör ülkelere çağrı: İsrail'in ateşkes ihlallerini durdurun
, ordusunun Şeridi’nde ateşkese rağmen kara, deniz ve havadan yoğun saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğünü belirterek, ateşkesin garantörleri ve arabulucu ülkelere bu ihlallerin durdurulması için acilen harekete geçmeleri çağrısı yaptı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, gece boyunca Gazze’ye kara, deniz ve havadan yoğun bombardımanlar gerçekleştirdi. Yıkım eylemlerini sürdürdü. Bu saldırılar, işgalin Gazze’ye yönelik aralıksız süren saldırılarının bir devamıdır." ifadelerini kullandı.

Kasım, İsrail’in sabah saatlerinde Filistinli iki çocuğu öldürdüğünü belirterek, "Bu durum, Gazze halkına yönelik soykırımın sürdüğünü ve ateşkesin sadece hızının değiştiğini bir kez daha gösteriyor." bilgisine yer verdi.

Hamas'tan garantör ülkelere çağrı: İsrail'in ateşkes ihlallerini durdurun

''ACİLEN HAREKETE GEÇMELİSİNİZ''

Kasım, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Mısır ve Katar başta olmak üzere tüm arabulucu ülkeler ile anlaşmanın garantörleri ve Şarm eş-Şeyh’te bir araya gelen tarafları, İsrail’in ihlallerini durdurması ve işgale anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

Gece boyu İsrail, hava, kara ve denizden Gazze’nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda, iki Filistinli çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren niteliğindeki saldırıları, Gazze’de 69 binden fazla Filistinlinin öldürülmesine, 171 binden fazlasının yaralanmasına yol açtı.

