Saniyeler içinde milyoner oldu! Banka hesabını görünce şaştı kaldı: "Bu nasıl bir para?"

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Adem Gürler, mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde hesabında 55 milyon TL olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Arkadaşının gönderdiği 6 bin 750 TL'yi kontrol etmek için uygulamaya giriş yaptığını söyleyen Gürler, ekranda milyonlarca lirayla karşılaştığını söyledi. Hesabının daha sonra bloke edildiğini belirten Gürler, yetkililerden sürecin netleştirilmesini talep etti.

"BİR AN DA OLSA HAYALLERE KAPILDIM"

Polis ve jandarmadan bilgi aldığını aktaran Güler, "Herhangi bir işlem yapılmadığını söylediler. Parayı o an görünce kısa bir an da olsa hayallere kapıldım. 55 milyonu görünce insanın aklına gelmiyor değil” ifadelerini kullandı.

"BEN 55 SENE ÇALIŞSAM O PARAYI BİR ARADA GÖREMEM"

Hesaplarına el konulduğunu ve şu an işlem gerçekleştiremediğini söyleyen Gürler, "MASAK el koyduğu için banka da bir şey yapamadı. Öyle kaldım yani, banka hesabımı da şu an kullanamıyorum. Devlet büyüklerimden en azından bu parayı kim gönderdi, ne yaptı, nereden geldi baksınlar. Bana vermesinler, zaten yasa yoluyla halletmek istiyorum. Burada mağdur olan benim, hesabımı kullanamıyorum. Hayal kurulacak kadar büyük para. Ben 55 sene çalışsam o parayı bir arada göremem. Banka çalışanları da ilk başta 55 bin lira dediler, sonra 55 milyonu görünce onlar da kendinden geçti. ‘Bu nasıl bir para?' diye. Beni görüyorsun işçi, emekçi bir insanım. Kendi yağında kavrulan bir insanım" diye konuştu.

"MİLYONDA BİR TANE BEN DENK GELMİŞİM"

Sosyal medyada benzer durumları araştırdığını ancak örneğine rastlamadığını da söyleyen Güler, "Ülkemizde ‘ben çok zenginim ama hesabımda 55 milyon gelmiş, kullanmam' diyecek adam yalan söyler. İlk kez başıma geldi. 34 yaşında bir insanım, 34 sene sonra da daha gelmez yani. Milyonda bir tane ben denk gelmişim. Konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından ben de baktım, araştırdım. Milyonlarca insandan bir tanesi de benim başıma geldi diye cevap gelmedi" dedi.