Tuvaletten çıkan adamın ayıyla boğuşması şirketleri harekete geçirdi: Ayı sigortası geliyor

Japonya’da bu yıl rekor seviyeye ulaşan ayı saldırıları, "Tokio Marine & Nichido Fire Insurance" adlı bir sigorta şirketini harekete geçirdi. Şirketten yapılan açıklamada, yabani ayı saldırılarından etkilenen turizm işletmelerinin uğradığı zararları karşılamaya yönelik özel bir sigorta paketinin Aralık ayı itibarıyla satışa sunulacağı duyuruldu.

Otel, golf sahası ve kamp alanı gibi turistik tesislere ayı girmesi nedeniyle yaşanabilecek rezervasyon iptallerini kapsayacak sigortanın, yaşanacak kar kayıplarını karşılayacağı aktarıldı.

Sigorta şirketinin paketinde, elektrikli çit kurulumu ve ayı spreyi gibi koruyucu önlem masrafları da olacağı ifade edildi.

AYI BASKINI KANITLANIRSA ZARAR KARŞILANACAK

Sigorta primlerinin işletme büyüklüğüne göre 100 bin yen (yaklaşık 27 bin 200 lira) ila 500 bin yen (yaklaşık 136 bin lira) arasında değişeceği kaydedildi.

Zararlarını sigortadan karşılamak isteyen işletmelerin, ayı baskınını kanıtlayıp tesisin geçici olarak kapandığını kamuoyuna duyurmak kaydıyla 10 milyon yene (yaklaşık 2 milyon 720 bin lira) kadar ödeme alabileceği bildirildi.

Aynı şirket, geçtiğimiz Eylül ayında ayı avları sırasında "kaza kurşunu" nedeniyle meydana gelebilecek hasarları karşılayan bir diğer sigorta paketini satışa sunmuştu.

AYI SALDIRILARINDA EN AZ 13 KİŞİ ÖLDÜ

Japonya’da ayı saldırısı nedeniyle yaşanan ölümler bu yıl rekor kırarak en az 13’e ulaşmış, yalnızca Nisan ve Ekim ayları arasında 197 ayı saldırısı bildirilmişti.

Artan saldırılar üzerine harekete geçen Japonya hükümeti riskli eyaletlerde polislere ayılara karşı silah kullanma yetkisi vermişti. Bazı bölgelere ise ayılarla mücadele çalışmalarına destek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli gönderilmişti.

Ayıların ticari işletmelere girdiği bir dizi olay kamuoyuna yansırken, faaliyetlere geçici olarak ara verilmesi nedeniyle maddi zarar meydana gelmişti.

SON OLAY DİKKAT ÇEKTİ

Yaşanan son ayı saldırısı ise sosyal medyada bir hayli dikkat çekti. Japonya'nın Gunma eyaletinde 69 yaşındaki bir adam, umumi tuvaletten çıktığı sırada ayı ile karşı karşıya kaldı. Yaşlı adam, ayı saldırısında bacağından yaralandı.