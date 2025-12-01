Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri açıklandı! Zirve beklendiği gibi ama 4. sıra sürpriz oldu

Aralık 01, 2025 15:10
1
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri

Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri açıklandı. Dünya çapında adını duyurmuş üniversitelerin yer aldığı liste, Türkiye’nin tıp alanındaki bilimsel üretkenlik sıralamasına göre şekillendi. Liste hazırlanırken, devlet üniversitelerinde öğretim üyesi başına düşen makale sayılarına bakıldı. Ülke çapında uzun yıllardır tıp fakültesi alanında otorite olan üniversiteler ilk sıralara yerleşirken, listenin 4. Sırasındaki üniversite ise pek çok kişi için sürpriz oldu…

2
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri

Türkiye tıp alanında yaptığı atılımlara dünya çapında hatırı sayılır bir yere sahip. Tıp fakülteleri ise yoğun talep görüyor. Özellikle büyükşehirlerdeki devlet üniversiteleri, öğrencilerin hayalini kurduğu tıp fakültelerine ev sahipliği yaparken “Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri” listesi ise hem öğrenciler hem de akademisyenler için yol gösterici bir rehber niteliği taşıyor.

İşte Türkiye’nin tıp alanındaki bilimsel üretkenlik sıralamasına göre hazırlanan Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri…

3
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri

TÜRKİYE'NİN EN İYİ TIP FAKÜLTELERİ

10 NUMARA MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ 

(118, 50, 2,36)

4
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri

9 NUMARA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ 

(608, 244, 2,49)

5
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri

8 NUMARA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ 

(554, 222, 2,50)

6
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri

7 NUMARA ANKARA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ 

(1260, 492, 2,56)

7
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri

6 NUMARA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 

(1167, 434, 2,69)

8
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri

5 NUMARA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

(1201, 436, 2,75)

9
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri

4 NUMARA AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ 

(109, 36, 3,03)

10
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri

3 NUMARA MARMARA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ 

(1029, 339, 3,04)

11
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri

2 NUMARA İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ 

(167, 55, 3,04)

12
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri

1 NUMARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ 

(1957, 511, 3,83)

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.