Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri açıklandı! Zirve beklendiği gibi ama 4. sıra sürpriz oldu

Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri açıklandı. Dünya çapında adını duyurmuş üniversitelerin yer aldığı liste, Türkiye’nin tıp alanındaki bilimsel üretkenlik sıralamasına göre şekillendi. Liste hazırlanırken, devlet üniversitelerinde öğretim üyesi başına düşen makale sayılarına bakıldı. Ülke çapında uzun yıllardır tıp fakültesi alanında otorite olan üniversiteler ilk sıralara yerleşirken, listenin 4. Sırasındaki üniversite ise pek çok kişi için sürpriz oldu…
Türkiye tıp alanında yaptığı atılımlara dünya çapında hatırı sayılır bir yere sahip. Tıp fakülteleri ise yoğun talep görüyor. Özellikle büyükşehirlerdeki devlet üniversiteleri, öğrencilerin hayalini kurduğu tıp fakültelerine ev sahipliği yaparken “Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri” listesi ise hem öğrenciler hem de akademisyenler için yol gösterici bir rehber niteliği taşıyor.
İşte Türkiye’nin tıp alanındaki bilimsel üretkenlik sıralamasına göre hazırlanan Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri…
10 NUMARA MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ
(118, 50, 2,36)
9 NUMARA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ
(608, 244, 2,49)
8 NUMARA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ
(554, 222, 2,50)
7 NUMARA ANKARA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ
(1260, 492, 2,56)
6 NUMARA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
(1167, 434, 2,69)
5 NUMARA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
(1201, 436, 2,75)
4 NUMARA AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ
(109, 36, 3,03)
3 NUMARA MARMARA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ
(1029, 339, 3,04)
2 NUMARA İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ
(167, 55, 3,04)
1 NUMARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ
(1957, 511, 3,83)