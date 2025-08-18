Sıcak havalarda sakın tüketmeyin! Kardiyoloji uzmanından kritik uyarı: Sıvı kaybını artırıyor

Kavurucu sıcaklarda pek çok kişi serinlemek için soğuk içeceklere yöneliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı da sıcak hava koşullarından zararlı içeceklere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"MUTLAKA SERİN BÖLGELERE YÖNELMELİLER"

Mümkün olduğunca güneşin en dik açıyla yeryüzüne ulaştığı öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulan Prof. Dr. Katırcıbaşı, “Eğer hareket etmek gerekiyorsa bunu sabahın erken saatlerinde, akşamüstü ya da akşam geç saatlerde yapmalarını tavsiye ediyorum. İmkAnı olanların, özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında yaylaya ya da denize gitmelerini öneriyoruz. Çünkü Çukurova’da sıcağın etkisi çok yüksek. Elbette bu şehir büyümüş ve şehirleşmiş bir yer, bu nedenle tamamen kaçınmak mümkün değil ama imkanı olanlar mutlaka serin bölgelere yönelmeli” ifadelerini kullandı.

“TERLEME İLE SIVI KAYBI İKİ-ÜÇ KATINA ÇIKABİLİYOR”

Aşırı sıcakların özellikle kronik kalp hastaları için ciddi risk oluşturduğuna dikkat çeken Katırcıbaşı, “Kalp hastalarının çoğunluğu orta ve ileri yaş grubundan oluşuyor. Bu hastalara genellikle idrar söktürücü ilaçlar veriyoruz. Bunlar bazen tansiyon ilaçlarıyla birlikte, bazen de kalp yetmezliği hastalarında tek başına kullanılabiliyor. Ancak bu dönemde bu ilaçların dozunu belirgin şekilde azaltmak gerekiyor. Çünkü bizim ‘insensibl sıvı kaybı’ dediğimiz, ter yoluyla vücuttan atılan sıvı miktarı özellikle Çukurova gibi bölgelerde iki-üç kat artıyor. Eğer ilaç dozunda ayarlama yapılmazsa, hastalarda ‘akut böbrek yetmezliği’ dediğimiz ölümcül tablo ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.

"ENERJİ İÇECEĞİNİ NORMAL İKLİMLERDE DE TAVSİYE ETMİYORUZ, SICAKTA ASLA TAVSİYE ETMİYORUZ"

Enerji içeceklerinin içerisinde kafein olduğunu anlatan Katırcıbaşı, "Kafeinli içeceklerin tamamı sadece enerji içecekleri değil, kahve ve bazı gazlı içecekler de dehidrasyonu azaltacak, yani vücuttaki sıvı kaybını artıracak metabolizmalara sebep olabilir. Dolayısıyla biz bunları zaten normal iklim şartlarında önermiyoruz; özellikle enerji içeceklerini. Normal olmayan, sıcak iklim şartlarında ise asla tavsiye ettiğimiz içecekler değildir" diye konuştu.