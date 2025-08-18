Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sıcak havalarda sakın tüketmeyin! Kardiyoloji uzmanından kritik uyarı: Sıvı kaybını artırıyor

Sıcak havalarda birçok kişi serinlemek için su dışında enerji içeceklerini de tüketiyor. Sıcak havalarda enerji içeceklerini tavsiye etmediklerini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, "Vücuttaki sıvı kaybını artıracak metabolizmalara sebep olabilir" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 10:05

Kavurucu sıcaklarda pek çok kişi serinlemek için soğuk içeceklere yöneliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı da koşullarından zararlı içeceklere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"MUTLAKA SERİN BÖLGELERE YÖNELMELİLER"

Mümkün olduğunca güneşin en dik açıyla yeryüzüne ulaştığı öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulan Prof. Dr. Katırcıbaşı, “Eğer hareket etmek gerekiyorsa bunu sabahın erken saatlerinde, akşamüstü ya da akşam geç saatlerde yapmalarını tavsiye ediyorum. İmkAnı olanların, özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında yaylaya ya da denize gitmelerini öneriyoruz. Çünkü ’da sıcağın etkisi çok yüksek. Elbette bu şehir büyümüş ve şehirleşmiş bir yer, bu nedenle tamamen kaçınmak mümkün değil ama imkanı olanlar mutlaka serin bölgelere yönelmeli” ifadelerini kullandı.

Sıcak havalarda sakın tüketmeyin! Kardiyoloji uzmanından kritik uyarı: Sıvı kaybını artırıyor

“TERLEME İLE SIVI KAYBI İKİ-ÜÇ KATINA ÇIKABİLİYOR”

Aşırı sıcakların özellikle kronik için ciddi risk oluşturduğuna dikkat çeken Katırcıbaşı, “Kalp hastalarının çoğunluğu orta ve ileri yaş grubundan oluşuyor. Bu hastalara genellikle idrar söktürücü ilaçlar veriyoruz. Bunlar bazen tansiyon ilaçlarıyla birlikte, bazen de kalp yetmezliği hastalarında tek başına kullanılabiliyor. Ancak bu dönemde bu ilaçların dozunu belirgin şekilde azaltmak gerekiyor. Çünkü bizim ‘insensibl sıvı kaybı’ dediğimiz, ter yoluyla vücuttan atılan sıvı miktarı özellikle Çukurova gibi bölgelerde iki-üç kat artıyor. Eğer ilaç dozunda ayarlama yapılmazsa, hastalarda ‘akut böbrek yetmezliği’ dediğimiz ölümcül tablo ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.

Sıcak havalarda sakın tüketmeyin! Kardiyoloji uzmanından kritik uyarı: Sıvı kaybını artırıyor

"ENERJİ İÇECEĞİNİ NORMAL İKLİMLERDE DE TAVSİYE ETMİYORUZ, SICAKTA ASLA TAVSİYE ETMİYORUZ"

Enerji içeceklerinin içerisinde kafein olduğunu anlatan Katırcıbaşı, "Kafeinli içeceklerin tamamı sadece enerji içecekleri değil, kahve ve bazı gazlı içecekler de dehidrasyonu azaltacak, yani vücuttaki sıvı kaybını artıracak metabolizmalara sebep olabilir. Dolayısıyla biz bunları zaten normal iklim şartlarında önermiyoruz; özellikle enerji içeceklerini. Normal olmayan, sıcak iklim şartlarında ise asla tavsiye ettiğimiz içecekler değildir" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İlaç fiyatlandırma yöntemi değişti! Onkoloji hastaları dikkat
Binlerce lira harcamanıza gerek yok! Bu doğal yöntemlerle egzama kaşıntılarınızı sona erdirebilirsiniz
ETİKETLER
#çukurova
#sıcak hava
#Sağlık Uyarısı
#Kalp Hastaları
#Dehidrasyon
#Enerji Içeceği
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.