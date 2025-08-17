İlaç fiyatlandırma yöntemi değişti! Onkoloji hastaları dikkat

Sağlık Bakanlığı, eşdeğer ilaçlardan biyoteknolojik ürünlere kadar geniş kapsamlı fiyatlandırma düzenlemeleriyle ilaç tedarikinde kalıcı çözümler hedefliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, üzerinde çalışılan alternatifler arasında eşdeğer ürünler için yeni fiyat düzenlemesi, çapraz kur uygulaması, birim fiyat modeli, biyoteknolojik ve biyobenzer ürünlerin yeniden fiyatlandırılması ile imal eşdeğer ürünlere özel düzenlemeler bulunuyor. Ayrıca dönemsel euro değerinin dikkate alınması ve fiyat koruma kapsamındaki ürünlerin ayrıştırılması da gündemde.

YERLİ ÜRETİM ARTIYOR

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) verilerine göre 2024’te ithal ilaçların oranı kutu bazında yüzde 8,2, tutar bazında yüzde 43,3 oldu. Yerli imal ilaçların oranı ise kutu bazında yüzde 91,8, tutar bazında yüzde 56,7’ye yükseldi. 2015 yılı verileriyle karşılaştırıldığında, yerli üretimde artış ve ithalatta düşüş dikkat çekiyor.

ONKOLOJİ İLAÇLARI İLK SIRADA

Türkiye’de en fazla tüketilen ilaç grubu yüzde 17,2 ile onkoloji ilaçları oldu. Onkoloji ilaçlarını yüzde 7,4 ile antibiyotikler, yüzde 6,7 ile kan ürünleri, yüzde 6,6 ile kardiyovasküler ilaçlar ve yüzde 6,1 ile antidiabetikler takip ediyor. Sinir sistemi ilaçları ise yüzde 5’lik pay ile listenin sonunda yer aldı.