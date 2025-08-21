Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Çorum Belediyesi çalışanları bayram etti! Tam 90 bin lira alacaklar

Çorum Belediyesi'nde görev yapan tüm personeli kapsayan banka promosyonları, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın devreye girmesiyle tutarı 90 bin TL'ye çıkartıldı.

Çorum Belediyesi çalışanları bayram etti! Tam 90 bin lira alacaklar
Çorum Belediyesi'nde yapılan ihalesine 7 banka katıldı. 42 ay üzerinden yapılan ihalede en yüksek teklif 80 bin 850 TL olarak verildi. Başkan Aşgın, çalışanların daha yüksek bir promosyon alabilmesi için ilgili bankanın genel müdürüyle görüşme gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü'nün de hazır olduğu ziyarette, promosyon rakamının 83 bin TL nakit ve 7 bin TL alışveriş puanı olmak üzere 90 bin TL'ye yükseltilmesi kararı alındı.

Çorum Belediyesi çalışanları bayram etti! Tam 90 bin lira alacaklar

215 MİLYON ÖDEME YAPILACAK

Başkan Aşgın, promosyonların Eylül maaşının ardından hesaplara yatırılacağını açıkladı. Çorum Belediyesi bünyesindeki , kadrolu işçi, belediye şirketleri personeli ve Çevre Belediyeler Birliği personeli olmak üzere toplam 2 bin 393 personele toplamda 215 milyon 370 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

Çorum Belediyesi çalışanları bayram etti! Tam 90 bin lira alacaklar

"ÇALIŞANLARIMIZIN HAKLARI İÇİN DEVREYE GİRDİK"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çalışanlarımızın hakkını en iyi şekilde almak için devreye girdik. 80 bin 850 TL olan promosyonu, Genel Müdürümüz Osman Arslan'ın desteğiyle 90 bin TL'ye (83 bin TL nakit + 7 bin TL alışveriş puanı) çıkarttık. Hemşehrimiz olan Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2 bin 393 çalışanımıza hayırlı olsun" dedi.

