TGRT Haber
30°
Ekonomi
 | İrem Çınar

Otobüs yolculuğu lüks oldu: Uçak biletleri daha ucuza satılıyor

Bazı güzergâhlarda uçak biletlerinin, otobüs biletlerinden daha uygun olduğu görülüyor. Özellikle turistik bölgelere yapılan seferlerde uçak yolculuğunun daha ekonomik hale gelmesi dikkat çekti.

Otobüs yolculuğu lüks oldu: Uçak biletleri daha ucuza satılıyor
Türkiye’de şehirlerarası yolculukta yıllardır daha uygun seçenek olarak görülen otobüs yolculuğu, son dönemde artan fiyatlarla bu söylemleri geride bırakmaya başladı. Bazı kısa ve orta mesafeli hatlarda uçak biletleri, otobüs biletlerinden daha ucuz fiyatlarla satışa sunuluyor.

Otobüs yolculuğu lüks oldu: Uçak biletleri daha ucuza satılıyor

TATİL BÖLGELERİNDE UÇAK FİYATLARI DAHA UYGUN

Özellikle yaz döneminde talebin arttığı tatil bölgelerine yönelik seferlerde uçak fiyatlarının daha uygun olduğu ortaya çıktı.

İstanbul-Bodrum: Otobüs: 1.200 TL, uçak 900 TL

İstanbul-Konya: Otobüs: 1.500 TL, uçak 810 TL

İstanbul-Trabzon: Otobüs: 1.500 TL, uçak 1.200 TL

İstanbul-Ankara hattında otobüs 550 TL iken uçak 810 TL, İstanbul-Mardin’de ise uçak fiyatı 2.800 TL’ye kadar çıkıyor. Bu durum, uzun mesafelerde hâlâ otobüsün zaman zaman daha uygun olduğunu gösteriyor.

Otobüs yolculuğu lüks oldu: Uçak biletleri daha ucuza satılıyor

YOLCULAR İÇİN FİYAT TEK KRİTER DEĞİL

Fiyat avantajı önemli olsa da yolcuların seçiminde tek belirleyici unsur değil. Zaman tasarrufu, konfor ve bagaj hakkı da tercihleri etkileyen faktörler arasında öne çıkıyor.

Otobüs yolculuğu lüks oldu: Uçak biletleri daha ucuza satılıyor

OTOBÜS BİLETLERİNE YÜZDE 45 ZAM, UÇAKTA FİYAT DENGELENMESİ

Şirketlerin yılın ilk yarısına ait verilerine göre otobüs biletleri son bir yılda yüzde 45’e varan artış gösterdi. Havayolu şirketlerinin kampanyaları ve uçuş sayısındaki artış sayesinde uçak biletlerinde ise yüzde 20 civarında fiyat dengelenmesi görüldü. Bunun sonucunda otobüs yolculuğunun payı yüzde 12 gerilerken, uçak yolculuğunun payı yüzde 18 yükseldi.

Uzmanlar, düşük maliyetli havayolu şirketlerinin büyümesi ve erken bilet kampanyalarının yaygınlaşmasıyla hava yolunun önümüzdeki dönemde daha da erişilebilir hale geleceğini öngörüyor.

Otobüs yolculuğu lüks oldu: Uçak biletleri daha ucuza satılıyor

OTOBÜS FİRMALARI KONFORA YÖNELMEK ZORUNDA

Artan rekabet karşısında otobüs firmalarının sadece fiyat politikasıyla ayakta kalamayacağı, konfor, hizmet kalitesi ve esnek bagaj seçenekleriyle yolcuyu cezbetmesi gerektiği vurgulanıyor.

#uçak bileti
#otobüs bileti
#Şehirlerarası Ulaşım
#Ulaşım Maliyetleri
#Seyahat Trendleri
#Ekonomi
