TGRT Haber
29°
Editor
Editor
 İrem Çınar

Ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Emlak vergisi artışı 10 katına çıktı: Son gün 8 Eylül

Belediyeler, gelecek yıl geçerli olacak emlak vergisi tutarlarını belirledi. Ancak bazı bölgelerde 10 kata kadar çıkan artışlar dikkatlerden kaçmadı. Bu durum karşısında pek çok ev sahibi yeni oranlara itiraz etmeye hazırlanıyor. İtiraz süreci ise 1 Eylül’de başlayacak ve 8 Eylül’de sona erecek.

KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
18.08.2025
16:41
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
16:44

Ev sahiplerinin her yıl ödediği emlak vergisinin temelini oluşturan arsa rayiç bedelleri, 2026 yılı için yeniden belirlendi. bünyesinde oluşturulan takdir komisyonları tarafından dört yılda bir güncellenen bu bedeller, takip eden üç yıl boyunca ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılıyor.

Ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Emlak vergisi artışı 10 katına çıktı: Son gün 8 Eylül

EV SAHİPLERİ EMLAK VERGİSİ İÇİN İTİRAZ HAKKINIZI SAHİP

Bu yıl yapılan tespitlerde, özellikle bazı bölgelerde rayiç bedellerin 6-7 kat, hatta 10 kata varan artışlar göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Yeni bedeller haziran sonunda belirlenirken, temmuz ayında muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Artışlar doğrudan emlak vergisine yansıyacağı için milyonlarca vatandaş daha yüksek vergi ödeyecek. Ancak bu tutarlardan memnun olmayan ev sahipleri belirlenen tutarlara itiraz edebilecek.

Ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Emlak vergisi artışı 10 katına çıktı: Son gün 8 Eylül

İTİRAZ SÜRESİ 8 EYLÜL’DE SONA ERİYOR

Normalde temmuz sonu itibarıyla başlayan bir aylık itiraz süresi, adli tatil nedeniyle değişti. Bu yıl başvurular 1 Eylül’de başlayacak ve 8 Eylül’de sona erecek.

Belirlenen tarihler arasında dava açmayan ev sahipleri içinse yeni rayiç bedeller kesinleşmiş sayılacak. Dolayısıyla komisyon kararına itiraz etmeyenler, 2026’dan itibaren yükselen oranlar üzerinden ödeyecek.

