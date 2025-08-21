Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Ekonomi
 21.08.2025

Borsada çifte rekor günü! BIST 100 yatırımcıların yüzünü güldürdü

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi en yüksek 11.334,48 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kazanarak 11.313,90 puandan tamamladı.

Borsada çifte rekor günü! BIST 100 yatırımcıların yüzünü güldürdü
BIST 100 endeksi, güne 61,25 puan ve yüzde 0,55 artışla 11.195,98 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.187,00 puanı, en yüksek 11.334,48 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kazanarak 11.313,90 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 202,79 puan ve yüzde 1,64 değer kazanarak 12.537,00 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,81, mali endeks yüzde 1,53 ve hizmetler endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

Borsada çifte rekor günü! BIST 100 yatırımcıların yüzünü güldürdü

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 22'si geriledi. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTIN ONS FİYATI 3 BİN 342 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 342 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 milyon 420 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,56 bileşik getirisi yüzde 39,90 seviyesinde gerçekleşti.

Borsada çifte rekor günü! BIST 100 yatırımcıların yüzünü güldürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,8300 satışta 40,9937 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,8124, satışta 40,9760 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1619, sterlin/dolar paritesi 1,3425 ve dolar/yen paritesi 148,214 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 artışla 66,8 dolardan işlem görüyor.

