SON DAKİKA!
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Marketlere cumhur reyonu açılacak mı? DMM'den açıklama geldi

Yüksek gıda fiyatlarına karşı 81 ilde 'cumhur reyonu' modeli uygulanacağı ve bu alanda sadece maliyetine yakın fiyata satılan uygun fiyatlı ürünlerin yer alacağı öne sürülmüştü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de konu ile ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Marketlere cumhur reyonu açılacak mı? DMM'den açıklama geldi
Bengü Sarıkuş
21.08.2025
21.08.2025
Gıda enflasyonuyla mücadele için 'Cumhur Reyonu modeli' getirileceği öne sürüldü. Bu model ile, Türkiye genelinde zincir marketlerde belirli ürünler için daha düşük fiyatlı bir alan oluşturarak, temel gıda maddelerinin erişilebilirliğinin artırılması amaçlandığı iddia edildi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama yapıldı.

Marketlere cumhur reyonu açılacak mı? DMM'den açıklama geldi

Bir gazetede “Türkiye genelinde süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulması” yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak “süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak” şeklinde servis edilmiştir. Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça niteliği taşımaktadır.

Bahse konu “Cumhur Reyonu” ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir. Söz konusu öneri, resmî kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir.

Marketlere cumhur reyonu açılacak mı? DMM'den açıklama geldi

Buna rağmen ana muhalefet partisi temsilcilerinin, bir gazete yazısında dile getirilen bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış resmî bir proje gibi sunması ve bunun üzerinden siyasi değerlendirmeler yapması, maksatlı bir tutumun göstergesidir.

Bu temelsiz iddialardan hareketle yapılan “Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?” şeklindeki açıklamalar, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan, toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen, asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda girişimidir.

Marketlere cumhur reyonu açılacak mı? DMM'den açıklama geldi

Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde “Cumhur Reyonu” adıyla herhangi bir proje bulunmamaktadır. Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi, devlet politikasıymış gibi sunarak siyasi polemik üretmek, kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletimize hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye yalnızca resmî kurumların açıklamaları üzerinden ulaşması büyük önem taşımaktadır.

