Samsung cihazlar demans belirtilerini yakalayacak

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2026), önümüzdeki ay Las Vegas’ta kapılarını açacak. Samsung, fuar kapsamında Wynn Las Vegas’ta kuracağı "The First Look" deneyim alanında geliştirdiği yeni sağlık teknolojisini sergileyecek.

Şirketin üzerinde çalıştığı "Brain Health" (Beyin Sağlığı) özelliği, kullanıcıların çeşitli biyometrik verilerini analiz ederek bilişsel gerileme veya demans gibi rahatsızlıkların erken işaretlerini yakalamayı hedefliyor.

SES TONUNDAN YÜRÜYÜŞE KADAR HER DETAYI İNCELEYECEK

Yenilik, verileri toplamak için Samsung’un mobil ekosisteminde yer alan Galaxy akıllı telefonlar ve akıllı saatlerden yararlanacak.

Sistem; kullanıcının yürüyüş düzeni, ses tonundaki değişimler ve uyku durumu gibi kritik parametreleri mercek altına alacak. Toplanan bilgiler, bilişsel işlevlerdeki değişiklikleri tespit etmek amacıyla "Brain Health" algoritması tarafından işlenecek. Yapılan analizler sonucunda, platform olası bir bilişsel gerileme veya demans başlangıcı tespit ederse kullanıcıyı uyaracak.