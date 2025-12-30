Menü Kapat
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Aralık 30, 2025 15:53
1
denizaltı

Denizaltılar, ülkelerin ordularını kuvvetlendiren en ağır güçler arasında yer alıyor. Dünya genelinde pek çok ülke sessiz ama etkili bir savunma ve saldırı potansiyeli barındıran denizaltı araçlarını envanterine eklemek için çalışıyor. Bu kapsamda 2025 yılının denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri de açıklandı. Türkiye elinde bulundurduğu denizaltı sayısıyla pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktı…

2
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Dünyanın en güçlü ordularına sahip ülkelerin denizaltı gücü de yüksek bulunuyor. Zira denizlerin üstü kadar altına da hakim olmak ülkelere sessiz bir güç kazandırıyor. Artan teknoloji ile yetkinlikler günden güne çoğalırken2025 yılında da ülkeler denizaltı gücünü artırmak için hamlelerde bulundu. En çok denizaltına sahip olan ülkeler arasında yer alan Türkiye listede dikkat çeken bir konumda yer aldı...

3
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

DÜNYANIN DENİZALTI GÜCÜ EN YÜKSEK OLAN ÜLKELERİ

20 Numara Norveç 6 adet

4
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

19 Numara Almanya 6 adet

5
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

18 Numara Avustralya 6 adet

6
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

17 Numara Cezayir 6 adet

7
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

16 Numara Singapur 7 adet

8
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

15 Numara Pakistan 8 adet

9
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

14 Numara İtalya 8 adet

10
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

13 Numara Vietnam 9 adet

11
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

12 Numara Birleşik Krallık 9 adet

12
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

11 Numara Fransa 9 adet

13
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

10 Numara Yunanistan 10 adet

14
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

9 Numara Türkiye 13 adet

15
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

8 Numara Kuzey Kore 13 adet

16
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

7 Numara Hindistan 18 adet

17
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

6 Numara Güney Kore 22 adet

18
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

5 Numara Japonya 24 adet

19
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

4 Numara İran 25 adet

20
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

3 Numara Çin 61 adet

21
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

2 Numara Rusya 53 adet

22
Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

1 Numara ABD 70 adet

