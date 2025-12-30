Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Kategoriler
Denizaltılar, ülkelerin ordularını kuvvetlendiren en ağır güçler arasında yer alıyor. Dünya genelinde pek çok ülke sessiz ama etkili bir savunma ve saldırı potansiyeli barındıran denizaltı araçlarını envanterine eklemek için çalışıyor. Bu kapsamda 2025 yılının denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri de açıklandı. Türkiye elinde bulundurduğu denizaltı sayısıyla pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktı…
Dünyanın en güçlü ordularına sahip ülkelerin denizaltı gücü de yüksek bulunuyor. Zira denizlerin üstü kadar altına da hakim olmak ülkelere sessiz bir güç kazandırıyor. Artan teknoloji ile yetkinlikler günden güne çoğalırken2025 yılında da ülkeler denizaltı gücünü artırmak için hamlelerde bulundu. En çok denizaltına sahip olan ülkeler arasında yer alan Türkiye listede dikkat çeken bir konumda yer aldı...
20 Numara Norveç 6 adet
19 Numara Almanya 6 adet
18 Numara Avustralya 6 adet
17 Numara Cezayir 6 adet
16 Numara Singapur 7 adet
15 Numara Pakistan 8 adet
14 Numara İtalya 8 adet
13 Numara Vietnam 9 adet
12 Numara Birleşik Krallık 9 adet
11 Numara Fransa 9 adet
10 Numara Yunanistan 10 adet
9 Numara Türkiye 13 adet
8 Numara Kuzey Kore 13 adet
7 Numara Hindistan 18 adet
6 Numara Güney Kore 22 adet
5 Numara Japonya 24 adet
4 Numara İran 25 adet
3 Numara Çin 61 adet
2 Numara Rusya 53 adet
1 Numara ABD 70 adet