Dünyanın denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri belli oldu! Türkiye denizaltı sayısıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Denizaltılar, ülkelerin ordularını kuvvetlendiren en ağır güçler arasında yer alıyor. Dünya genelinde pek çok ülke sessiz ama etkili bir savunma ve saldırı potansiyeli barındıran denizaltı araçlarını envanterine eklemek için çalışıyor. Bu kapsamda 2025 yılının denizaltı gücü en yüksek olan ülkeleri de açıklandı. Türkiye elinde bulundurduğu denizaltı sayısıyla pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktı…